F1, Mercedes: Toto Wolff svela come sarà il futuro di Lewis Hamilton

Il team principal della scuderia tedesca parla anche degli aggiornamenti che la monoposto avrà da Imola

06-05-2023 13:07

Lewis Hamilton sarà ancora un pilota della Mercedes l’anno prossimo? Da parte del team principal della casa tedesca, Toto Wolff, non ci sarebbero altre strade percorribili. Almeno a parole, ci sono ampie rassicurazioni su un futuro che vedrà ancora il pilota britannico alla guida di una monoposto Mercedes. Mancherebbe solo il classico nero su bianco. Wolff, a Sky Deutschland, ha però parlato anche degli aggiornamenti che dovrebbero rendere la macchina più veloce fin dal prossimo Gp di Imola, dopo quello di Miami in cui ci si dovrà arrangiare con quello che c’è.

Wolff: “Hamilton firmerà con Mercedes tra qualche settimana”

Wolff rivela: “Tutti parlano del contratto di Hamilton. Tra qualche settimana ci incontreremo e firmeremo il rinnovo”. Tutto qua. In una frase sola, il team principal cerca di scacciare tutte le nuvole di una separazione dettata dal fatto che l’accordo è in scadenza a fine anno e ancora non ci sono state firme. Wolff ha parlato al termine della Pl2 di Miami e ha cercato di porre fine alla vicenda che domina le cronache dei box. Quasi alla pari dello strapotere Red Bull in pista.

Il manager austriaco e il campione inglese a parole sono insomma già d’accordo. Si dovrebbe firmare per un altro paio di stagioni. Naturalmente, finché non ci sarà l’annuncio ufficiale, le voci non si placheranno. Il mese di maggio potrebbe essere decisivo. Se a Imola gli aggiornamenti saranno favorevoli alla Mercedes, allora la firma potrebbe diventare più semplice. Altrimenti…

Mercedes: a Miami alti e bassi

Intanto, nel Gp di Miami, la scuderia tedesca deve fare le classiche nozze con i fichi secchi. Provare a limitare i danni, in sostanza. Nelle prove libere, infatti, le cose sono andate in modo diverso tra prima e seconda sessione. La W14 è apparsa particolarmente competitiva nella Pl1, ma molto più in difficoltà nella sessione del pomeriggio. Soprattutto per quanto riguarda il ritmo gara. Lo stesso Hamilton ha parlato di “prestazioni insufficienti”. Se la Red Bull sarebbe probabilmente comunque imprendibile, la Mercedes vuole provare almeno a fare meglio di Ferrari, Aston Martin e forse anche McLaren. Il rischio di scivolare dietro tutte queste monoposto c’è.

Mercedes, Wolff: “Gli aggiornamenti non sono magici”

Da Imola, poi, la Mercedes proverà a vestirsi a festa con gli aggiornamenti. Ma vedremo una sorta di Cenerentola diventare improvvisamente principessa? Wolff getta acqua sul fuoco: “Si è parlato così tanto di questi aggiornamenti che sembra ci si aspetti che improvvisamente batteremo la Red Bull dandole un giro di distacco. A causa del budget cap è impossibile fare un nuovo telaio a stagione in corso. Se potessimo portare tutti gli aggiornamenti che vorremmo, cambieremmo il doppio. Al momento non possiamo dire se a Imola saremo migliori o meno“.

Il pacchetto di novità comprenderà nuove sospensioni anteriori, un nuovo fondo e altri accorgimenti per spingere l’aerodinamica. Naturalmente, la curiosità è tanta. Gli aggiornamenti non saranno come una bacchetta magica, ma potrebbero riportare la Mercedes a essere la seconda monoposto del circus, cosa che a oggi è incerta.