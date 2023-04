Mercedes, Wolff: "Stiamo faticando"

Il team principal della scuderia tedesca: "Siamo abbastanza alla pari con Max e Leclerc nelle prime due curve e alla fine, ma nella parte centrale la Ferrari è eccezionale".

28-04-2023 23:06

Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha commentato le qualifiche di Baku di F1: Hamilton è quinto, Russell fuori dai primi dieci. “La situazione è abbastanza confusa con i tempi, ma stiamo faticando. Alle spalle dei primi tre i distacchi sono davvero minimi, quindi dobbiamo fare il nostro massimo”.

“Stiamo perdendo tanto in tre curve. Siamo abbastanza alla pari con Max e Leclerc nelle prime due curve e alla fine, ma nella parte centrale la Ferrari è eccezionale. Penso che siamo in una buona finestra, ma in generale la macchina non è stabile per i piloti”.