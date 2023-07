F1, GP Austria: Verstappen pole per la Sprint Race, Leclerc penalizzato

Ultimo aggiornamento 01-07-2023 15:04

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Riassunto dell'evento

Ci si attendeva una Ferrari in palla dopo le qualifiche di ieri ed invece non è stato così. Solo terza fila per Sainz e Leclerc (peraltro penalizzato di tre posizioni quindi 9°) nello shootout della Sprint Race del Gran Premio d’Austria che si correrà nel pomeriggio di sabato (semaforo verde alle 16.30). A bissare la pole position è stato il solito Max Verstappen con la Red Bull sugli scudi nel week end di casa: prima fila completata da Sergio Perez che riscatta la brutta prova di ieri.

Ferrari in palla solo con Sainz che ha dovuto superare un problema ai freni in Q1 ma che non è andato oltre il 5° tempo proprio davanti a Leclerc apparso in tutta la qualifica lontano parente di quello di ieri, addirittura sempre a rischio taglio e alla fine penalizzato per impeding e quindi retrocesso fino al 9° posto. In seconda fila a sorpresa la McLaren, rinnovata, di Norris davanti all’Haas di Hulkenberg. Solo 7° Alonso con la Aston Martin quindi la top ten completata da Stroll, Ocon e Magnussen

Rivivi la qualifica per la Sprint Race

Per vedere tutta la F1 in diretta streaming: abbonati qui a Now