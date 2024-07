Il Commissario tecnico azzurro deve rinunciare alla squalificata Bonfantini (doppia ammonizione nell’ultimo match contro l’Olanda). Andrea Soncin sceglie quindi il 4-3-3, modulo a trazione anteriore con il fine di bucare l’organizzata retroguardia finlandese. Tra i pali Giuliani; linea difensiva formata da Di Guglielmo, Salvai, Linari e Lenzini. A centrocampo Giugliano, Caruso (nelle vesti di play basso) e Greggi; mentre completeranno il tridente offensivo Bonansea, Giacinti e Beccari. Pochi dubbi anche per Saloranta che opta per un sistema di gioco prudente e forse troppo remissivo. In porta Tamminen, protetta dalla massiccia trincea formata da Sevenius, Siren, Nystrom, Kuikka e Koivisto. In mediana Oling e Summanen; sulle fasce spazio a Lindstrom e Alanen. In avanti a fare reparto da sola Jutta Rantala, centravanti del Leicester e calciatrice più pericolosa del roster finlandese.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Lenzini; Giugliano, Caruso, Greggi; Bonansea, Giacinti, Beccari. All. Soncin.

Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Lenzini; Giugliano, Caruso, Greggi; Bonansea, Giacinti, Beccari. All. Soncin. FINLANDIA (5-4-1): Tamminen; Sevenius, Siren, Nystrom, Kuikka, Koivisto; Lindstrom, Oling, Summanen, Alanen; Rantala. All. Saloranta.