Giamaica W

PREPARTITA

Giamaica - Italia è valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali Femminili 2019.

La partita è in programma il giorno 14 giugno alle ore 18:00 allo stadio Auguste Delaune.

La squadra italiana, allenata da Milena Bertolini, è reduce dalla vittoria nella partita d'esordio contro l'Australia per 2-1 al 95' grazie ai due gol di Barbara Bonansea, mentre la Giamaica è stata sconfitta per 3-0 dal Brasile. In virtù dei risultati della prima partita l'Italia si trova al secondo posto del girone C, guidato attualmente dal brasile.

Dove vedere Giamaica -Italia

Giamaica -Italia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 14 giugno.

Il calendario completo di Mondiali Femminili 2019