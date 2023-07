Mondiali Nuoto 2023 Fukuoka oggi 24 luglio diretta live: la fiaba del Setterosa, che impresa con gli Usa!

Ultimo aggiornamento 24-07-2023 12:49

Regalerà qualcosa anche all’Italia, la seconda giornata dei Mondiali di nuoto in vasca? Le aspettative, da Fukuoka, ci sono: faremo un tifo incredibile per Nicolò Martinenghi, che punta al podio nella finale dei 100 rana maschile e per Thomas Ceccon, chiamato alla doppia fatica – prima la semifinale dei 100 dorso poi la finale dei 50 farfalla.

Sensazioni positive? Ceccon in batteria, nella notte italiana, ha faticato per la verità: l’accesso al penultimo atto del dorso è stato al fotofinish e Thomas non è parso quello che conosciamo. Da monitorare anche Lisa Angiolini e Martina Carraro nelle semifinali dei 100 rana femminili, Margherita Panziera che prova a staccare il pass per la finale dei 100 dorso e Marco De Tullio, chiamato all’impresa per guadagnarsi la finale dei 200 stile libero.

Detto ciò, la mattina è cominciata nel modo migliore: a farci esultare è stato il Setterosa che, al termine di una gara perfetta, ha avuto la meglio sulle campionesse olimpiche degli Stati Uniti. Che a dirla così è sminuirle pure: in realtà le americane, quattro volte di fila campionesse del Mondo e oro olimpico bissato nelle ultime due edizioni, erano il colosso che nessuno avrebbe potuto pensare di scalzare.

Invece il gruppo di Carlo Silipo è stato squadra fino alla fine e con l’8-7 rifilato alle avversarie, se ne va in semifinale contro l’Olanda.

Il programma delle gare odierne e gli italiani attesi

13:02

100 rana uomini, finale

Nicolò Martinenghi

13:09

100 farfalla donne, finale

Nessuna italiana in gara

13:17

100 dorso uomini, semifinali

Thomas Ceccon

13:28

100 rana donne, semifinali

Lisa Angiolini e Martina Carraro

13:46

50 farfalla uomini, finale

Thomas Ceccon

13:53

100 dorso donne, semifinali

Margherita Panziera

14:11

200 stile libero uomini, semifinali

Marco De Tullio