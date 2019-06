Ucraina U20

Buon pomeriggio e benvenuti alla live di Ucraina-Italia, valevole per la prima semifinale dei Mondiali Under-2017:00

Commento in diretta

PREPARTITA

Ucraina - Italia è valevole per la semifinale dei Mondiali di calcio Under 20.

La partita è in programma il giorno 11 giugno alle ore 17:30 allo stadio Gdynia Stadium.

L'Italia di mister Nicolato arriva alla semifinale dopo aver battuto nei quarti di finale il Mali per 4-2 grazie all'autorete di Kone, alla doppietta del solito Pinamonti (autore di quattro centri finora nella rassegna iridata) e al gol della sicurezza realizzato da Frattesi. L'altra semifinale è Ecuador contro Corea del Sud che si giocherà alle ore 20.30 dell'11 giugno.

Dove vedere Ucraina - Italia

Ucraina - Italia Under 20 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 17:30 (mezz'ora prima) del 11 giugno ed in diretta da Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) e da Sky (canale 202 del satellite).