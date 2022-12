Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Inghilterra e Francia, valida per i quarti di finale del Mondiale 2022.18:56

Tutto pronto per l'ultimo quarto di finale, tutto in salsa europea, che decreterà la sfidante del Marocco in semifinale; gli inglesi arrivano alla sfida reduci dal netto 3-0 ai danni del Senegal mentre la Francia si prepara a sfidare i Tre Leoni dopo il 3-1 sulla Polonia nel turno precedente.19:07