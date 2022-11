Grazie per aver seguito la diretta scritta di Francia-Australia 4-1. Appuntamento alle 11 di mercoledì 23 novembre per la cronaca scritta di Marocco-Croazia!22:06

Troppo superiore la Francia per questa Australia, ma la partita si è messa in discesa solo quando la formazione di Deschamps ha apportato qualche correttivo tattico e di atteggiamento in campo. Da lì in poi non c'è stata storia. Per l'Australia un compito arduo, ma il pareggio tra Danimarca e Tunisia lascia speranze ai Socceroos.22:06

Vittoria in rimonta per la Francia che si prende subito la vitta del Girone D battendo 4-1 l'Australia, pur avendo sbagliato l'approccio. La rete subita da Goodwin ha sorpreso i Bleus che hanno impiegato poco meno di mezz'ora per trovare le distanze giuste in campo, salvo poi dilagare. Sugli scudi Rabiot e Griezmann, oltre ai soliti Mbappé e Giroud, autore di una doppietta da record22:04

90'+7' Finisce qui! La Francia batte l'Australia 4-1 rispondendo all'iniziale rete di Goodwin con Rabiot, doppietta di Giroud e Mbappé.22:02

90'+4' Cartellino Giallo per Aaron Mooy per un brutto fallo su Theo Hernandez21:57

90'+3' Kylian Mbappé ha provato la giocata in area di rigore, ma ha pasticciato col pallone che si è spento sul fondo. Ultimi minuti della sfida con il risultato ampiamente in ghiacciaia per i Bleus21:56

90'+2' Sono sette i minuti di recupero assegnati in questo secondo tempo21:54

90'+1' Una occasione anche per Theo Hernandez, liberato in area dall'ennesimo assist di Griezmann. Che partita dell'attaccante dell'Atletico!21:54

89' Occasione per Konatè! Sugli sviluppi del corner regalato da Degenek, la Francia ha sfiorato il quinto gol con un colpo di testa del difensore che ha esaltato i riflessi di Ryan21:53

89' Sostituzione per la Francia che inserisce anche Marcus Thuram per Benjamin Pavard21:52

89' Cambio per la Francia: esce Giroud, autore di una doppietta, ed entra Jules Koundé21:52

88' Un cross innocuo dalla destra di Pavard viene trasformato dal neoentrato Degenek in un calcio d'angolo per la Francia21:51

86' Ultimi cinque minuti di gioco prima del recupero, la Francia è in pieno controllo del match e l'Australia sembra aver tirato i remi in barca.21:49

85' Altro cambio per l'Australia: al posto di Nathaniel Atkinson entra Milos Degenek21:48

85' Cambio per l'Australia: esce Jackson Irvine, centra Keanu Baccus21:48

83' Griezmann inventa per Mbappè un passaggio filtrante incredibile, ma l'attaccante francese non aggancia e sfuma l'occasione.21:45

81' Il ritmo della partita si è decisamente abbassato, ma quando accelera la Francia è imprendibile. Giroud ha provato un'altra rovesciata, ma la difesa australiana ha liberato prima che il centravanti potesse coordinarsi21:45

80' Secondo cartellino giallo per l'Australia, questa volta per Jackson Irvine21:42

78' L'Australia prova a rimettere il naso fuori dalla propria metà campo. Calcio di punizione sulla trequarti per fallo di Giroud su Leckie21:41

77' Deschamps toglie dal campo anche Ousmane Dembélé per inserire Kingsley Coman21:40

77' Cambio per la Francia: esce Aurelien Tchouameni per far posto a Youssouf Fofana21:40

74' Finisce anche la partita dell'autore del gol dell'Australia Craig Goodwin, al suo posto entra Garang Kuol21:38

73' Cambio per l'Australia: esce Riley McGree per far posto ad Awer Mabil21:36

72' Una rete storica per Olivier Giroud che con questa doppietta sale a quota 51 reti con la Francia, diventando il miglior marcatore di sempre con la nazionale al pari di Thierry Herny21:36

71' GOL! FRANCIA-AUSTRALIA 4-1! Doppietta per Olivier Giroud che di testa gira in rete il cioccolatino di Kylian Mbappé sotto forma di assist. La Francia ora dilaga



70' Una rete ampiamente nell'aria per la Francia e che è arrivata con un movimento da centravanti vero in area di rigore di Mbappé21:32

68' GOL! FRANCIA-AUSTRALIA 3-1! Eccolo il gol di Kylian Mbappé che di testa, non certo la sua specialità, batte Mat Ryan sfruttando al meglio l'assist di Dembélé. La palla bacia il palo e si infila in rete.21:32

67' Salvataggio sulla linea dell'Australia, ma come gioca la Francia! Combinazione in velocità tra Mbappé e Hernandez, il pallone arriva sui piedi di Griezmann che trova il salvataggio di Behich21:30

65' Brutto intervento in ritardo di Irvine su Tchouameni che rimane a terra. Ennesimo scontro duro per il centrocampista francese21:28

62' Un'altra occasione per la Francia, un'altra occasione per Mbappé pescato in area da Theo Hernandez: l'attaccante però non riesce a calciare bene in porta21:25

61' Combinazione in velocità tra Mbappé e Giroud! Il milanista libera di tacco Mbappé che recupera diversi metri a Rowles e calcia in porta, trovando solo un calcio d'angolo. Francia ancora vicina al terzo gol21:24

59' La Francia è tutta nella metà campo dell'Australia. La squadra di Deschamps controlla il palleggio e i ritmi del gioco con facilità in questo momento. L'Australia attende senza alzare la pressione21:21

56' Primo cambio del match per l'Austrialia: esce l'ammonito Mitchell Duke e al suo posto fa l'ingresso Jason Cummings21:19

55' Ammonizione per Mitchell Duke dell'Australia. Brutto intervento su Dembélé dopo aver perso palla sulla trequarti21:18

53' Calcio di punizione dalla sinistra affidato a Kylian Mbappé, ma il talento francese spreca calciando malamente.21:16

52' Dembélé e Mbappé provano ad accendersi sugli esterni. I due attaccanti della Francia giocano praticamente sulla linea laterale e provano costantemente l'uno contro uno21:15

49' Cosa stava facendo Giroud?!? Azione sulla sinistra di Theo Hernandez che trova Giroud in area di rigore, la sforbiciata dell'attaccante non trova la porta di poco21:13

47' Combinazione sulla destra dell'Australia che prova a partire forte con Leckie e Goodwin. Subito un calcio d'angolo per i Socceroos21:09

45' Si riparte allo stadio Al Janoub! Non ci sono stati cambi nelle due squadre rispetto ai 22 giocatori che hanno chiuso il primo tempo.21:07

Al rientro dagli spogliatoi la Francia dovrà essere brava a chiudere il match prima che le cose possano complicarsi. Il palo colpito da Irvine in pieno recupero è un campanello d'allarme da non sottovalutare.20:54

La Francia è avanti all'intervallo, ma non è stato così semplice. Sorpresa dal gol dell'Australia al 9', Deschamps ha dovuto modificare un po' l'assetto dei Bleus per trovare spazi e giocate. Una volta alzato il ritmo e trovate le misure, la Francia ha preso il sopravvento grazie anche alle giocate decisive di Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus ha prima trovato il pareggio e poi fornito l'assist a Giroud per il 2-1.20:54

45'+6' L'arbitro Gomes fischia la fine del primo tempo, Francia avanti sull'Australia 2-1. Alla rete di Goodwin hanno risposto prima Rabiot e poi Giroud.20:51

45'+2' PALO dell'Australia! Azione dalla sinistra per i Socceroos che ha portato al colpo di testa di Irvine a centro area, il pallone si è stampato sul palo alla destra di Lloris.20:48

45' Sono sei i minuti di recupero per questo primo tempo, ma ormai non fa più notizia.20:46

45' Ancora la Francia! Kylian Mbappé si è divorato il gol del 3-1 calciando altissimo al volo dall'area piccola. Grande azione sull'asse Tchouameni-Griezmann per liberarlo al tiro20:46

42' Francia ancora vicina al goal, questa volta con Griezmann! L'attaccante francese ci ha provato dal limite dell'area dopo l'assist di Mbappé, ma il suo sinistro si spegne sul fondo.20:45

40' Ripartenza veloce e in verticale per la Francia! Griezmann da regista serve Theo Hernandez sulla sinistra che va in profondità per Mbappé; il traversone rasoterra è calciato alto da Dembélé, ma che spettacolo!20:41

39' L'Australia ha accusato il colpo. La formazione di Arnold ora prova a rallentare il ritmo per provare a passare indenne gli ultimi minuti fino all'intervallo20:39

37' Adesso la Francia si diverte e sfiora il tris! Dembélé si è involato sulla destra trovando Mbappé in area di rigore, il destro al volo dell'attaccante trova l'opposizione di un difensore poi Giroud calcia alto20:37

33' McGree e Atkinson hanno pasticciato sulla destra e Rabiot, scambiando il pallone recuperato con il colpo di tacco di Mbappé, ha consegnato a Giroud un pallone solo da spingere in rete.20:35

32' GOL! FRANCIA-AUSTRALIA 2-1! Olivier Giroud completa la rimonta per i Bleus concretizzando il lavoro di recupero effettuato da Rabiot e Mbappé. Lo juventino dopo il gol ha fornito anche l'assist per il 2-1



29' La Francia ora è in pressione! Dalla sinistra Griezmann mette un bel pallone in area per Olivier Giroud che stacca di testa ma non trova la porta. Azione annullata per fuorigioco, ma la formazione di Deschamps ora è costantemente all'attacco20:30

27' GOL! FRANCIA-AUSTRALIA 1-1! Adrien Rabiot trova il pareggio con un colpo di testa in area di rigore sfruttando al meglio un cross di Theo Hernandez sugli sviluppi del calcio d'angolo appena conquistato.



26' Imbucata interessante di Dembélé per Griezmann che produce un calcio d'angolo. Segnali di crescita per i Bleus20:27

25' Ancora Mbappé si libera di Atkinson con un controllo orientato, ma il suo strappo è coperto preventivamente da Harry Souttar che spazza in fallo laterale20:25

24' Kylian Mbappé prova a puntare Atkinson sulla sinistra, ma non riesce a sfondare il muro australiano. Il pubblico di Al Wakrah intanto è schierato apertamente dalla parte degli australiani20:24

22' Che occasione per Mitchell Duke! L'attaccante australiano approfitta di un brutto errore di Theo Hernandez e scaglia un destro dalla distanza che sfiora l'incrocio dei pali! Australia vicina al raddoppio20:22

20' Per il momento l'Australia, ben raccolta nella propria metà campo con il suo 4-1-4-1, riesce a controllare il gioco della Francia. Squadra chiusa e compatta che non concede spazi sugli esterni20:21

18' Azione fotocopia dell'Australia rispetto al gol; la sventagliata dal centro del campo verso Mathew Leckie questa volta è ben controllata da Theo Hernandez, pericolo rientrato20:19

16' Quello di Goodwin è il gol più veloce subito dalla Francia in una fase finale dei Mondiali da quello di Bryan Robson nel giugno 198220:17

15' La Francia sta reagendo e le azioni passano tutte dalla fascia sinistra; Mbappé è nel vivo della manovra più dei compagni d'attacco20:16

14' Subito a trazione offensiva sulla sinistra Theo Hernandez che va sul fondo e mette in mezzo il pallone, ma la difesa dell'Australia libera con facilità20:15

13' In occasione del gol subito Lucas Hernandez è rimasto a terra per infortunio. Il ct della Francia lo sostituisce con il fratello Theo Hernandez20:13

9' GOL! FRANCIA-AUSTRALIA 0-1, Craig Goodwin sblocca il match! Grande stop sulla destra di Mathew Leckie che supera Lucas Hernandez e serve il centravanti australiano sul secondo palo! La giocata di prima lascia Lloris senza scampo.20:19

7' La pressione ad alto ritmo della Francia è stata solo una fiammata dei primissimi minuti, ora la selezione di Deschamps lascia palleggiare l'Australia in orizzontale20:08

5' Kylian Mbappé prova ad infiammare la fascia sinistra con la sua velocità, salta Atkinson ma non trova il pallone giusto in mezzo all'area20:06

2' Conclusione dalla distanza di Riley McGree dopo una deviazione a centrocampo, ma il destro del centrocampista si spegne ampiamente a lato20:03

1' Subito arrembante la Francia con Dembélé sulla destra e Mbappé sulla sinistra. Calcio d'angolo per i Bleus20:02

Si parte! L'arbitro Victor Gomes dà il fischio di inizio. Il direttore di gara sudafricano è coadiuvato da Zakhele Siwela e Souru Phatsoane. Al VAR invece ci sarà Drew Fischer.20:00

La Francia ha vinto l’unico precedente al Mondiale contro l’Australia, aprendo l’edizione 2018 con il successo 2-1. Nella sfida sono stati assegnati due calci di rigore – entrambi realizzati – e c’è stata un’autorete. 19:13

C'è molta attesa per l'esordio della Francia, costretta a fare a meno di giocatori importanti come Benzema, Kanté e Nkunku per infortunio. I campioni del mondo dovranno sfatare il tabù che ha visto i detentori del trofeo venire eliminati alla fase a girone nell'edizione successiva dell competizione.19:13

L'Australia di Graham Arnold risponde con il 4-1-4-1: Ryan - Atkinson, Souttar, Rowles, Behich - Mooy - Goodwin, McGree, Irvine, Leckie - Duke.19:11

Deschamps schiera la sua Francia con il 4-2-3-1: Lloris - Pavard, Upamecano, Konaté, L. Hernandez - Rabiot, Tchouameni - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud. Solo panchina dall'inizio per il milanista Theo Hernandez.19:10

Allo stadio Al Janoub di Al Wakrah, la Francia scende in campo per difendere il titolo conquistato quattro anni fa e per prendere da subito il comando del girone approfittando dello 0-0 tra Danimarca e Tunisia. L'Australia, invece, è a caccia di un'impresa che sarebbe storica.19:06

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Francia-Australia, sfida valevole per la prima giornata del Gruppo D della Coppa del Mondo 202219:04