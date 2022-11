(21) JONATHAN OSORIO (C)

(24) DAVID WOTHERSPOON (C)

(14) MARK-ANTHONY KAYE (C)

(15) ISMAËL KONÉ (C)

(8) LIAM FRASER (C)

(6) SAMUEL PIETTE (C)

(10) JUNIOR HOILETT (C)

(22) RICHIE LARYEA (C)

(13) ATIBA HUTCHINSON (C)

(7) STEPHEN EUSTÁQUIO (C)

(16) THORGAN HAZARD (C)

(22) CHARLES DE KETELAERE (C)

(20) HANS VANAKEN (C)

(18) AMADOU ONANA (C)

(6) AXEL WITSEL (C)

(21) TIMOTHY CASTAGNE (C)

(8) YOURI TIELEMANS (C)

(11) YANNICK CARRASCO (C)

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Belgio - Canada? La gara tra Belgio e Canada si giocherà mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 20:00 Chi è l'arbitro di Belgio - Canada? L'arbitro del match sarà Janny Sikazwe Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Belgio - Canada sarà Juan Soto Arévalo Dove si gioca Belgio - Canada? La partita si gioca a Al Rayyan In che stadio si gioca Belgio - Canada? Stadio Ahmad bin Ali Stadium Chi trasmette la partita Belgio - Canada? La partita tra Belgio e Canada verrà trasmessa da Rai 1

PREPARTITA

Belgio-Canada è una partita valevole per la Fase a gironi della competizione Mondiali 2022, girone F. La partita è in programma il giorno 23 novembre alle ore 14:00 allo stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan.

Arbitro e assistenti di Belgio-Canada

ARBITRO: Sikazwe (Zambia).

Sikazwe (Zambia). Assistenti: Dos Santos (Angola), Marengula (Mozambico).

Dos Santos (Angola), Marengula (Mozambico). Quarto uomo : Yamashita (Giappone).

: Yamashita (Giappone). Var: Soto (Venezuela).

Soto (Venezuela). Ass. Var: Gallo (Colombia).

L’arbitro Sikazwe è famoso per una delle peggiori gaffe che si ricordino a proposito di arbitraggio. Durante Mali-Tunisia, partita di Coppa d’Africa di un anno fa, effettuò il triplice fischio già all’85°. Rettificò la sua prima decisione facendo giocare le squadre ancora fino all’89° senza dare recuperi che invece sarebbero stati necessari.

Belgio e Canada non si sono mai affrontate in un Mondiale. L’unico precedente tra le due squadre risale al 1989 e fu vinto in terra canadese dalle “furie rosse”.

Probabili formazioni Belgio-Canada

Belgio (3-4-2-1): Courtois, Debast, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, E. Hazard, Batshuayi. All. Martinez

Canada (4-4-2): Borjan, Johnston, Miller, Vitoria, Adekugbe, Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, David, Larin. All. Herdman

Dove vedere Belgio-Canada

Belgio-Canada si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:00 (mezz’ora prima) del 23 novembre. In TV la partita è trasmessa dalla Rai sul canale Rai 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone su Ray Play.

Per conoscere tutta la programmazione tv del Mondiale: Guida TV.

