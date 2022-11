LIVE BELGIO - MAROCCO 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Al Thumama Stadium

Città: Doha

Capienza: 40000 spettatori13:11

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Belgio e Marocco, incontro valevole per la seconda giornata del Girone F della Coppa del Mondo 2022.13:11

Al Thumama Stadium, le due squadre stanno completando la fase di riscaldamento. La squadra di Martinez, dopo la vittoria per 1-0 sul Canada, cerca il secondo successo nel girone per fare un ulteriore passo in avanti verso la fase a eliminazione diretta della manifestazione. Il Marocco, dopo ave imposto il pari a reti bianche alla più quotata Croazia, cerca la terza vittoria assoluta in un Mondiale, la prima dopo esserci riuscito contro la Scozia nell’edizione 1998.13:10

Ecco le formazioni: 3-4-2-1 per il Belgio: Courtois - Meunier, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Witsel, Onana, T. Hazard - De Bruyne, E. Hazard - Batshuayi. A disposizione: Casteels, Mignolet, Theate, Faes, Debast, Dendoncker, Doku, Openda, Vanaken, De Ketelaere, Tielemans, Trossard, Carrasco, Mertens.13:11

4-3-3 per il Marocco: Mohamedi - Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal. A disposizione: Bounou, Tagnaouti, Hamdallah, Zaroury, Sabiri, Chair, Aboukhlal, Ezzalzouli, El Yamiq, Dari, Cheddira, El Khannouss, Benoun, Attiat-Allah, Jabrane.14:13

Roberto Martinez sceglie il modulo 3-4-1-2 con Meunier, Alderweireld e Vertonghen in difesa. In mezzo al campo, Witsel affianca Onana con Castagne e Thorgen Hazard sulle corsie laterali mentre De Bruyne ed Eden Hazard agiscono sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Batshauyi.13:14

Hoalid Regragui opta per il modulo 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Ziyech, En-Nesyri e Boufal. A centrocampo, confermati Ounahi, Amrabat, Amallah. Davanti all’estremo difensore Mohamedi, Saiss e Aguerd guidano la difesa con Hakimi e Mazraoui sulle fasce.14:13

1' Inizia il primo tempo di BELGIO-MAROCCO. Dirige la sfida l’arbitro messicano Cesar Arturo Ramos.14:03

1' Parte forte il Marocco! Prima sortita offensiva sulla destra di Ziyech. Il giocatore del Chelsea si invola sulla fascia ma sbaglia completamente il passaggio per l'accorrente En-Nesyri.14:03

4' Lancio lungo dalle retrovie di Saiss a cercare Ziyech. Vertonghen respinge il pallone al limite dell'area di rigore.14:09

5' Verticalizzazione di T. Hazard per lo scatto alle spalle della difesa marocchina di Batshauyi. Mohamedi esce in uscita bassa deviando il tiro dell'attaccante belga oltre la linea di fondo campo.14:13

7' Due calci d'angolo consecutivi per il Belgio. La retroguardia di Regragui non si fa sorprendere liberando in entrambe le occasioni l'area di rigore.14:08

10' Lancio lungo di Vertonghen a cercare Meunier sulla destra. Il centrale difensivo del Belgio sbaglia completamente il passaggio mandando la sfera di gioco in rimessa laterale.14:10

12' Punizione dal limite dell'area sulla destra di De Bruyne a cercare Batshauyi sul secondo palo. Aguerd colpisce di testa il pallone liberando nuovamente l'area di rigore.14:12

15' Il Belgio ha alzato il baricentro nel tentativo di mettere pressione al Marocco. Ora gli uomini di Martinez sono stabilmente nella metà campo avversaria.14:15

16' Schema su punizione dalla sinistra del Belgio: Hazard appoggia a De Bruyne che calcia dal limite dell'area trovando l'opposizione di Amallah. Quinto calcio d'angolo per la formazione di Martinez.14:18

19' Meunier, dopo una serie di rimpalli al limite dell'area, prova la conclusione: il tiro debole e centrale del Borussia Dortmund finisce tra le braccia di Mohamedi.14:19

21' Ziyech si accentra e calcia dai 30 metri. La palla sorvola abbondantemente la traversa non creando problemi a Courtois.14:21

23' Iniziativa sulla destra di Amallah che cerca En-Nesyri al limite dell'area. Il centravanti marocchino non riesce a raggiungere il pallone che diviene preda della retroguardia belga.14:24

26' Giropalla del Belgio. La squadra di Martinez mantiene il possesso palla in attesa di spazi per poter fare male ai Leoni dell'Atlante.14:26

28' Boufal sfrutta la lettura sbagliata di Meunier per conquistare palla sulla trequarti e crossare sul secondo palo dove Ziyech fa la sponda per l'accorrente Amallah che calcia di prima intenzione al volo mandando il pallone sugli spalti.14:29

29' AMMONIZIONE per Onana. Gioco pericoloso ai danni di En-Nesyri.14:30

30' Mezz'ora di gioco e la gara non si blocca. Ai punti, meglio il Belgio anche se finora il Marocco non ha rischiato molto in fase difensiva.14:32

33' Azione manovrata del Belgio con il pallone che arriva sulla destra a Meunier. Il laterale belga sbaglia completamente il suggerimento rasoterra al centro dell'area regalando palla a Mohamedi.14:33

35' Hakimi, lanciato sulla destra da Aguerd, penetra in area e prova la conclusione potente da posizione defilata senza riuscire ad inquadrare la porta.14:35

38' Iniziativa sulla sinistra di De Bruyne. Il giocatore del Manchester City viene atterrato da Saiss conquistando un buon calcio di punizione.14:38

39' Punizione dalla fascia sinistra direttamente in porta di De Bruyne. La palla si adagia sulla parte superiore della rete finendo sul fondo.14:39

41' Verticalizzazione di Meunier per Batshuayi. Il laterale del Belgio sbaglia ancora il passaggio con la palla che diviene preda di Mohamedi.14:42

44' Il Marocco non riesce più a ripartire. Il Belgio ha il pallino del gioco ma fatica a entrare in area di rigore avversaria.14:46

45' L'arbitro concede un minuto di recupero.14:45