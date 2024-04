Moto2, la diretta del GP di Spagna sul Circuito di Jerez. LIVE

Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Sergio Garcia (51 pt.) Joe Roberts (49 pt.) Alonso Lopez (38 pt.) Aaron Canet (38 pt.) Ai Ogura (33 pt.)

Fermin Aldeguer stacca la pole position nel GP di Jerez in Moto2. Dietro allo spagnolo partiranno Arenas e Dixon. Vietti è 7°, seguito da Arbolino. Forfait di Canet, che si è fratturato il perone venerdì. Il Gran Premio di Spagna si corre sul Circuito di Jerez de la Frontera. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma per le 12.15 di domenica 28 aprile 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: