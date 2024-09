Musetti-Shang finale Chengdu LIVE: Lorenzo prova a riscattare la delusione agli Us Open

Il tennista carrarino va a caccia del terzo titolo della sua carriera, ma soprattutto prova a seppellire una volta per tutte la delusione agli Us Open. Immacolata l’avventura di Musetti nel torneo asiatico dove ha eliminato in rapida sequenza Christopher O’Connell, Adrian Mannarino e Alibek Kachmazov, quest’ultimo battuto in due set. E adesso viene il bello perché tra l’azzurro e il primo titolo del nuovo anno c’è il cinese Shang (numero 55 del ranking) il quale non è ancora riuscito ad affermarsi in una competizione ATP.

Ottavi di finale: Musetti -O’Connell 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)

-O’Connell 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Quarti di finale: Musetti -Mannarino 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)

-Mannarino 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) Semifinali: Musetti-Kachanov 2-0 (6-4, 6-2)