LIVE ITALIA - FINLANDIA 2-0 QUALIFICAZIONI EURO 2020 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Come annunciato, Mancini schiera il classe 2000 Kean dal primo minuto al fianco di Immobile e Bernardeschi. Grande chance per lo juventino.

A centrocampo il trio collaudato Verratti-Jorginho-Barella, in difesa sulle fasce ci sono Piccini e Biraghi, al centro Chiellini e Bonucci. Donnarumma in porta

Bernardeschi è marcato strettissimo, più libertà per Kean che ha già messo in difficoltà la difesa avversaria

La Finlandia in avanti in questo finale di tempo

Piccini di mestiere chiude in modo rude su Pirinen, per l'arbitro è tutto regolare

61'

Kean in contropiede non riesce a servire Immobile, in ogni caso corner per gli Azzurri