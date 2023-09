Alla Tose Proeski di Skopje tutto pronto per Macedonia del Nord-Italia, quinta giornata del Gruppo C di qualificazioni agli Europei.19:25

Gli azzurri del nuovo CT Spalletti, dopo la parentesi Nations League e le dimissioni di Mancini, riprendono il cammino verso gli Europei: sconfitti all'esordio dall'Inghilterra e battuta Malta, ora affrontano i macedoni, terzi a pari punti ma con una gara giocata in più (un netto 7-0 subito dagli inglesi).19:28

4-3-3 per l'Italia: Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco - Barella, Cristante, Tonali - Politano, Immobile, Zaccagni. A disp.: Vicario, Meret, Darmian, Romagnoli, Scalvini, Biraghi, Locatelli, Frattesi, Gnonto, Zaniolo, Retegui, Raspadori.20:19

Milevski opta per il tandem Elmas-Miovski, supportato da Bardhi. Elezi e Atanasov a centrocampo, Ashkovski e Alioski sulle fasce.20:55

Spalletti si affida al tridente Politano-Immobile-Zaccagni, chance da titolare per Tonali in mediana al fianco di Barella e Cristante. Mancini-Bastoni coppia difensiva centrale.19:50

Lancio per Immobile, anticipato da Zajkov, Letexier fischia un dubbio fuorigioco.20:52

Bardhi crolla in area sulla pressione di Bastoni, Letexier fa proseguire.20:53

Barella lungo linea per Politano, suggerimento troppo profondo.20:55

Cristante allarga per Dimarco, cross mal calibrato.20:57

Politano scatta sulla fascia, salta una zolla, palla in orbita.20:58

Dimarco dialoga con Barella, tocco in anticipo su Dimitrievski, Musliu spazza.21:01

Bastoni a terra, gioco fermo per qualche istante.21:04

OCCASIONE MACEDONIA! Errore di Politano, ripartenza di Alioski, Miovski in tuffo non inquadra la porta da ottima posizione.21:06

Traversone di Dimarco, Immobile in spaccata non ci arriva.21:06

21'

PALO ITALIA! Barella in verticale per Tonali che entra in area e calcia rasoterra, il legno salva Dimitrievski.21:07