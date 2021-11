LIVE IRLANDA DEL NORD - ITALIA 0-0 QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 . LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Windsor Park di Belfast tutto pronto per Irlanda del Nord-Italia, ultima giornata delle qualificazioni Mondiali, Gruppo C.19:40

Gli azzurri si giocano il pass diretto per la partecipazione ai Mondiali del Qatar, al momento sono primi a pari merito con la Svizzera, con un vantaggio di due gol nella differenza reti. 19:49

4-3-3 per l'Italia: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson - Barella, Jorginho, Tonali - Berardi, Insigne, Chiesa. A disp.: Meret, Cragno, Mancini, Ferrari, Zappacosta, Locatelli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Belotti, Raspadori, Scamacca.20:03

Baraclough si affida a Magennis, unica punta con Whyte e Dallas sulle fasce: difesa rinforzata con Flanagan e Lewis. Washington in panchina.19:59

Mancini opta per il tridente senza punte di ruolo Berardi-Insigne-Chiesa, Tonali al posto di Locatelli in mediana.19:54

Insigne allarga per Chiesa, controllato da Dallas.20:50

Lancio per Berardi, Flanagan è in vantaggio.20:52

8'

Giocata di Insigne per il taglio in area di Di Lorenzo, cross smanacciato in angolo da Peacock-Farrell.20:54