LIVE OLANDA - TURCHIA 0-0 QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 . LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Olanda e Turchia, valida per la sesta giornata del Gruppo G delle Qualificazioni UEFA per i Mondiali di Qatar 2022.20:16

L'Olanda di Louis van Gaal arriva al match dopo la bella vittoria per 4-0 ai danni del Montenegro, che l'ha portata al secondo posto del Gruppo G a quota 10 punti, gli stessi della Norvegia, terza per differenza reti. Prima di affrontare la nazionale balcanica, gli Orange avevano pareggiato per 1-1 proprio in casa degli scandinavi.20:21