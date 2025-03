(22) ANSSI SUHONEN (C)

(9) FREDRIK JENSEN (C)

(6) GLEN KAMARA (C)

(8) ROBIN LOD (C)

(14) KAAN KAIRINEN (C)

(6) DOMANTAS ANTANAVICIUS (C)

(16) MATIJUS REMEIKIS (C)

(22) PAULIUS GOLUBICKAS (C)

(18) MATAS VAREIKA (C)

(10) FEDOR CERNYCH (C)

(3) EDGARAS UTKUS (C)

(7) ARTUR DOLZNIKOV (C)

(8) GIEDRIUS MATULEVICIUS (C)

(13) JUSTAS LASICKAS (C)

(15) GVIDAS GINEITIS (C)

Tiro parato. Oliver Antman (Finlandia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:07

Rigore concesso da Edvinas Girdvainis (Lituania) per un fallo in area.18:16

Rigore per Finlandia. Daniel Håkans e'stato atterrato in area di rigore.18:16

Edvinas Girdvainis (Lituania) e' ammonito per fallo.18:16

Gol! Lituania 0, Finlandia 2. Joel Pohjanpalo (Finlandia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo 18:17

Tentativo fallito. Edgaras Utkus (Lituania) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gvidas Gineitis con cross in seguito a un calcio da fermo.18:19

Fuorigioco. Oliver Antman(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Daniel Håkans e' colto in fuorigioco.18:19

Tiro parato. Armandas Kucys (Lituania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Titas Milasius.18:28

Tiro parato. Armandas Kucys (Lituania) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pijus Sirvys.18:37

Gol! Lituania 1, Finlandia 2. Armandas Kucys (Lituania) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Artur Dolznikov.18:39

Miro Tenho (Finlandia) e' ammonito per fallo.18:42

Sostituzione, Lituania. Manfredas Ruzgis sostituisce Armandas Kucys per infortunio.19:17

Gol! Lituania 2, Finlandia 2. Gvidas Gineitis (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Paulius Golubickas. Guarda la scheda del giocatore Gvidas Gineitis 19:28

Gvidas Gineitis (Lituania) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.19:29

Titas Milasius (Lituania) e' ammonito per fallo.19:32

Fuorigioco. Oliver Antman(Finlandia) prova il lancio lungo, ma Benjamin Källman e' colto in fuorigioco.19:38

Gara momentaneamente sospesa, Nikolai Alho (Finlandia) per infortunio.19:43

Gara momentaneamente sospesa, Pijus Sirvys (Lituania) per infortunio.19:46

Fuorigioco. Justas Lasickas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Edvinas Girdvainis e' colto in fuorigioco.19:47

PREPARTITA

Lituania - Finlandia è valevole per la competizione Qualificazioni mondiali 2026.

La partita è in programma il giorno 24 marzo alle ore 18:00 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.

Arbitro di Lituania - Finlandia sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

