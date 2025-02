Sci, diretta discesa Mondiali Saalbach LIVE: Brignone e Goggia per l'oro. Fede in forma, Sofia cerca riscatto!

Nonostante non sia a suo agio su questa pista, Sofia Goggia è pronta a gettarsi giù dal cancelletto di partenza con la solita grinta, questo il suo post su Facebook:

Papà mi ha sempre detto che avere fede significa affidarsi e fidarsi.

Io penso che avere fede sia come fare un salto nel vuoto, e il vuoto è l’ignoto, è una dimensione che non si conosce e proprio per questo, pur non sapendo a cosa si va incontro, pur non sapendo cosa troveremo, occorre avere il coraggio di farlo, quel salto.

Ma come tutte le azioni, c’è una cosa, un elemento impalpabile si ma estremamente forte e potente che può fare una differenza abissale in tutto ciò che ci apprestiamo ad affrontare: il fatto di crederci.

Credere per me equivale ad un atto di fede e avere il coraggio di compierlo, questo atto, è tutto ciò che mi auguro per domani perché solo credendoci davvero accediamo alla costellazione delle infinite possibilità: credere per crederci, crederci per ricredermi.

Ore 11.30 , numero 12 , campionati del Mondo di Saalbach 2025, Discesa; Libera, come la condizioni che cerco nel cuore, per poter essere pienamente me stessa .