Mondiali Saalbach, caduta e spavento per Sofia Goggia: rischio enorme, come sta. Brignone punta ancora il podio

Le prove di discesa libera in Austria spaventano la nazionale italiana dopo la caduta della bergamasca: le sue condizioni. Brignone ancora competitiva, la valdostana è ancora velocissima

Dopo il secondo posto in SuperG, Federica Brignone sembra trovare sempre più fiducia sulla pista di Saalbach. L’azzurra dimostra dii essere arrivata nelle migliori condizioni possibili ai Mondiali austriaci e nelle prove di discesa libera si piazza ancora una volta tra le migliori. Mentre da Sofia Goggia arriva un momento di spavento.

Brignone quarta: “Vediamo cosa succederà”

Federica Brignone dimostra di essere in condizioni super e chiude la terza prova di discesa al quarto posto. Nell’ultima prova cronometrata il miglior tempo è della ceca Ester Ledecka, alle sue spalle l’austriaca Puchner e la tedesca Aicher. Le big giocano un po’ tutte a nascondino a eccezione di Federica che si piazza quarta, più indietro Gut-Behrami, mentre la vincitrice del SuperG Venier non ha concluso la sua prova.

“Avevo un paio di cose da sistemare – ha rivelato Federica – ho messo a posto alcuni pezzi e provato delle linea. Mi sono trovata bene e vediamo cosa succederà domani in gara. Nel nostro sport non è mai scontato salire sul podio: ieri la vittoria è sfuggita per un decimo ma alle mie spalle con due decimi in più sarei rimasta senza medaglia. Quindi guardo il bicchiere mezzo pieno”.

La caduta di Goggia: come sta

Momenti di spavento a Saalbach per il team italiano e per Sofia Goggia con la bergamasca che ha sbagliato completamente la linea nell’ultimo salto, si è sbilanciata ed è finita per terra con una scivolata di 10-15 metri senza però andare ad impattare sulle reti di protezione. L’azzurra si è immediatamente rialzata, ha alzato il pollice per riassicurare tutti sulle sue condizioni e sembra non aver riportato conseguenze in vista della gara in programma domani. La sua prova fino a quel momento non era stata particolarmente convincente visto che accusava circa 6 decimi di distacco da Ledecka all’ultimo intermedio prima della caduta.

Le altre azzurre

Dopo Brignone, la migliore delle azzurre è stata Nicol Delago che ha chiuso in 13esima posizione e sembra aver trovato un buon feeling con la pista e con la neve: “Ho fatto un po’ di cambiamenti rispetto agli altri giorni, voglio essere scura delle mie scelte. Voglio fare una gara super anche se sono già orgogliosa di far parte di questa super squadra”. Continua invece il momento no di Laura Pirovano, solo 18esima in prova: “Ho fatto tutto quello che pensavo fosse giusto fare a non ha funzionato. Spero di riuscire a cambiare questo andamento grazie al mio atteggiamento. In gara darò tutto”.

In difficoltà anche l’altra veterana azzurra Elena Curtoni che chiude in 25esima posizione: “Non sono riuscita a eccellere in nessun punto di questa prova. Farò delle altre analisi e in gara proverò a mettere giù tutto quello che ho senza pressioni. Oggi ho anche rischiato su quel salto ma per fortuna non è successo nulla”.