Mondiali sci alpino 2025 Saalbach: il medagliere aggiornato. Italia in testa dopo le prime due prove

Il medagliere completo e aggiornato dei Mondiali di sci alpino in programma a Saalbach, in Austria, da 4 al 16 febbraio 2025: ecco la posizione dell'Italia.

I campionati mondiali di sci alpino 2025 sono la 48ma edizione della manifestazione iridata, organizzata dalla FIS, la Federazione Internazionale Sci e Snowboard. Si svolgono a Saalbach, in Austria, dal 4 al 16 febbraio e prevedono la disputa di undici prove: cinque maschili, cinque femminili e una mista. Un appuntamento che cade al culmine di una stagione appassionante, che si concluderà a marzo con le Finali di Coppa del Mondo.

Si tratta della nona volta in cui i mondiali di sci sono ospitati dall’Austria, la prima nella celebre stazione sciistica del Salisburghese. Teatro delle gare è la pista Zolfer nei suoi due tracciati: la “Ulli Maier”, riservata a discesa libera, SuperG, slalom femminie e slalom maschile, e la “Schneekristall”, per discesa libera, SuperG, gigante maschile, gigante femminile e parallelo a squadre.

Le 11 gare in programma ai Mondiali di Saalbach

Le prove maschili e femminili in programma seguono, ovviamente, la classica suddivisione in discipline tecniche e veloci dello sci alpino: discesa libera, SuperG, slalom gigante, slalom speciale e combinata a squadre. Prevista anche una prova mista, quella d’apertura della kermesse: il parallelo a squadre. I primi giorni dei mondiali sono dedicati alle discipline veloci, discesa e SuperG, gli ultimi a quelle più tecniche.

Mondiali sci, Brignone e Goggia le stelle dell’Italia

Le stelle della spedizione azzurra, manco a dirlo, sono Federica Brignone e Sofia Goggia, già protagoniste in Coppa del Mondo. Riflettori puntati anche su Marta Bassino, Laura Pirovano, Elena Curtoni e su giovani speranze come Giorgia Collomb. In campo maschile speranze riposte soprattutto in Alex Vinatzer, Mattia Casse, Dominik Paris e Filippo Della Vite. Ma naturalmente le sorprese sono all’ordine del giorno, soprattutto ai Mondiali, ultimo grande appuntamento dello sci prima delle attese Olimpiadi Invernali 2026 a Milano Cortina.

Mondiali sci 2025 Saalbach – Il medagliere

Questo il medagliere della manifestazione aggiornato al 6 febbraio dopo il SuperG femminile, seconda gara in programma.