Sci Alpino, Mondiali Saalbach 2025, il calendario completo: quando gareggiano Brignone e Goggia

La Coppa del Mondo di sci alpino si prende una pausa per lasciare spazio ai Mondiali 2025 di Saalbach Hintergleem. Ecco il programma, le novità nelle discipline, i favoriti (tra cui le nostre Brignone e Goggia) e il calendario

La Coppa del Mondo di sci alpino si prende una pausa per lasciare spazio ai Mondiali 2025 di Saalbach Hintergleem. L’evento si disputa tra le vette austriache di Kitzbühel, per la precisione sulle piste dello Zwölferkogel non molto distanti da Salisburgo. Nel programma quattro eventi individuali e due a squadre, con la novità della combinata.

Mondiali Saalbach 2025: le novità di questa edizione

La competizione iridata sulla neve tocca la sua 48esima edizione, e si svolgerà lungo due settimane da martedì 4 a domenica 16 febbraio. Per l’Austria è la decima volta come sede dei Mondiali di Sci Alpino, a distanza di 12 anni dall’ultima volta che la competizione si tenne, per la precisione, a Schladming.

Le gare in programma contemplano le discipline del super G, gigante, slalom, discesa, parallelo a squadre miste e la novità della combinata a squadre: quest’ultima rimpiazza la versione individuale e sarà la prima volta che la vedremo in una competizione non riservata agli atleti Under.

Il format prevede due sciatori per ogni squadra che si dividono la posta nella discesa libera e slalom. Verranno sommati i tempi delle manche per squadre e i migliori riscontri daranno accesso alle medaglie. Una tipologia di gara che si appresta inoltre a debuttare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Mondiali Saalbach 2025, le favorite da Brignone a Shiffrin

Ai Mondiali di Saalbach sono attesi oltre 600 atleti da circa 70 nazioni del mondo. Per la rappresentativa femminile l’Italia può contare sull’attuale leader della classifica generale di Coppa del Mondo Federica Brignone, attesa in particolare nelle giornate del super G di giovedì 6 febbraio e della discesa libera in programma in programma sabato 8.

A proposito della nostra nazionale, non dimentichiamo la nemica amatissima Sofia Goggia, che punta alle discipline di velocità cercando l’unica mondiale che le manca, ovvero l’oro dopo il bronzo di Sankt Moritz 2017 e l’argento di Åre 2019.

Ma non mancherà ovviamente una fuoriclasse come Mikaela Shiffrin, già sette volte campionessa del mondo e in gara principalmente nelle discipline tecniche (ovvero gigante e slalom). Torna inoltre nella compagnia di giro dello sci alpino Lindsey Vonn, la cui ultima partecipazione in una competizione iridata risale al 2019.

Altri nomi di assolto livello sono quelli di Lara Gut-Behrami, leader attuale della classifica di specialità del super G, Camille Rast, e i talenti in ascesa della neozelandese Alice Robinson, prima nella categoria del gigante nella Coppa del Mondo, della croata Zrinka Ljutić e dell’albanese di appena 18 anni Lara Colturi.

I favoriti per gli uomini: Odermatt punta al record

Sul fronte maschile, saranno della partita il campione del mondo regnante nello slalom gigante e discesa libera Marco Odermatt, il favoritissimo dall’alto del suo palmarès che conta anche un oro olimpico, tre Coppe del Mondo generali e e 44 vittorie in CdM. Lo svizzero gareggerà in tre discipline, puntando ad ottenere uno storico hat trick di ori mondiali.

Inoltre spiccano i nomi del canadese James Crawford, già oro mondiale in super G e del connazionale Cameron Alexander. E poi la sensazione brasiliana Lucas Pinheiro Braathen, in corsa nello slalom, lo svizzero Loïc Meillard, il francese Clément Noël, le nuove leve Franjo von Allmen e Alexis Monney, i norvegesi Atle Lie McGrath e il già bicampione iridato Henrik Kristoffersen.

Mondiali Saalbach 2025, il calendario completo

Martedì 4 febbraio

15:15 – Parallelo a squadre miste

Giovedì 6 febbraio

11:30 – Super G donne

Venerdì 7 febbraio

11:30 – Super G uomini

Sabato 8 febbraio

11:30 – Discesa libera donne

Domenica 9 febbraio

11:30 – Discesa libera uomini

Martedì 11 febbraio

10:00 – Discesa libera donne – Combinata

13:15 – Slalom donne – Combinata

Mercoledì 12 febbraio

10:00 – Discesa libera uomini – Combinata

13:15 – Slalom uomini – Combinata

Giovedì 13 febbraio

9:45 / 13:15 – Slalom gigante donne

Venerdì 14 febbraio

9:45 / 13:15 – Slalom gigante uomini

Sabato 15 febbraio

9:45 / 13:15 – Slalom donne

Domenica 16 febbraio