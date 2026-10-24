Sci, Coppa del Mondo femminile 2023-24: classifica generale e classifiche di specialità

Queste le classifiche della Coppa del Mondo 2026-27 dello Sci Alpino femminile. Classifica generale e le classifiche delle 4 coppe di specialità: Discesa Libera, SuperG, Gigante e Speciale. Attribuiscono punti per la classifica generale anche le Combinate e i Paralleli. Le classifiche sono stilate sulla base dei piazzamenti conseguiti dalle sciatrici in ciascuna gara della Coppa del Mondo secondo questo criterio generale: la vincitrice di ogni singola gara prende 100 punti, la seconda classificata 80, la terza 60 e così via a scalare fino alla 30 esima che prende 1 solo punto.
Classifica Generale Coppa del Mondo di Sci alpino femminile 2026-27
- MOLTZAN Paula (USA) 100 punti
- COLTURI Lara (ALB) 80
- AICHER Emma (GER) 60
- HECTOR Sara (SVE) 50
- ZENERE Asja (ITA) 45
- RAST Camille (SVI) 40
- SHIFFRIN Mikaela (USA) 36
- ROBINSON Alice (NZE) 32
- GRITSCH Franziska (AUT) e GASIENICA-DANIEL Maryna (POL) 29
Altre italiane
- 18. DELLA MEA Lara (ITA) 13
- 29. PAZZAGLIA Alice (ITA) 2
Classifiche di specialità
Slalom
Non iniziata
Gigante
- MOLTZAN Paula (USA) 100 punti
- COLTURI Lara (ALB) 80
- AICHER Emma (GER) 60
- HECTOR Sara (SVE) 50
- ZENERE Asja (ITA) 45
- RAST Camille (SVI) 40
- SHIFFRIN Mikaela (USA) 36
- ROBINSON Alice (NZE) 32
- GRITSCH Franziska (AUT) e GASIENICA-DANIEL Maryna (POL) 29
Altre italiane
- 18. DELLA MEA Lara (ITA) 13
- 29. PAZZAGLIA Alice (ITA) 2
SuperG
Non iniziata
Discesa libera
Non iniziata