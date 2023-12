Sci, Coppa del Mondo femminile 2023-24: classifica generale e classifiche di specialità

Coppa del Mondo di Sci alpino femminile 2023-24. Classifica generale e di specialità: libera, SuperG, gigante e speciale

06-12-2023 17:45

Queste le classifiche della Coppa del Mondo 2023-24 dello Sci Alpino femminile. Classifica generale, e le classifiche delle 4 coppe di specialità: Discesa Libera, SuperG, Gigante e Speciale. Attribuiscono punti per la classifica generale anche le Combinate e i Paralleli. Le classifiche sono stilate sulla base dei piazzamenti conseguiti dalle sciatrici in ciascuna gara della Coppa del Mondo secondo questo criterio generale: la vincitrice di ogni singola gara prende 100 punti, la seconda classificata 80, la terza 60 e così via a scalare fino alla 30 esima che prende 1 solo punto.

Classifica Generale Coppa del Mondo di Sci alpino femminile 2023-24

M.Shiffrin (USA) – 470 P.Vlhova (SVK) – 391 L.Gut-Behrami (SVI) – 325 F.BRIGNONE (ITA) – 320 S.Hector (SVE) – 296

Altre italiane:

13. M:BASSINO (ITA) – 117

Classifiche di specialità

Discesa Libera

–

SuperG

–

Gigante

L.Gut-Behrami (SVI) – 325 F.BRIGNONE (ITA) – 320 M.Shiffrin (USA) – 220

Migliore italiana:

7. M.BASSINO (ITA) – 117

Slalom Speciale

M.Shiffrin (USA) – 250 L.Durr (GER) – 190 P.Vlhova (SVK) – 180

Migliore italiana:

17. M.ROSSETTI (ITA) – 45

Il calendario della Coppa del Mondo di Sci alpino femminile 2023-24

