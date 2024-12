Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci alla prossima sfida di Serie A!17:00

90'+4' FINISCE QUI! Il Napoli mantiene la vetta battendo il Torino!16:56

90'+3' ANNULLATO IL 2-0 DI NERES! Olivera imbuca per il compagno che batte Milinkovic, Fabbri segnala l'offiside e cancella la rete del Napoli!16:56

90'+2' SIMEONE! Gran giocata su Gineitis e conclusione potente in diagonale, chiude ancora lo specchio Milinkovic Savic!16:54

90' Tre minuti di recupero16:52

87' Quarto cambio nel Napoli: esce Anguissa, entra Folorunsho16:50

87' Terzo cambio nel Napoli: esce Lukaku, entra Simeone 16:49

86' Ci prova da fuori Lukaku senza trovare la porta16:48

84' Giallo per Ricci, scivolata ai danni di McTominay16:46

83' Cross dalla sinistra di Sosa, uscita alta sicura di Meret16:45

81' Ammonito Anguissa per un fallo su Karamoh16:42

80' Secondo cambio nel Napoli: esce Kvaratskhelia, entra David Neres 16:42

79' Riparte velocemente il Napoli, McTominay apre per Lukaku che di destro trova l'opposizione di Coco16:41

78' Sembra essersi disposto con la difesa a tre adesso il Napoli16:40

77' Ci prova subito Karamoh, il suo tiro è schiacciato a terra ed è facile preda di Meret16:39

76' Quinto e ultimo cambio nel Torino: esce Masina, entra Borna Sosa16:38

75' Quarto cambio nel Torino: esce Vojvoda, entra Karamoh16:38

75' Primo cambio nel Napoli: esce Politano, dentro Spinazzola16:37

72' Pressione importante adesso del Torino, momento di difficoltà per il Napoli16:35

68' Meret controlla senza problemi un tentativo a metà tra un tiro e un passaggio per Adams di Vojvoda16:30

65' UN'ALTRA PARATA INCREDIBILE DI MILINKOVIC! Cross dalla destra, stacco di Olivera che schiaccia la sfera a colpo sicuro ma ancora una volta il portiere del Torino si supera!16:29

64' Terzo cambio nel Torino: esce Linetty, entra Vlašić16:25

64' Secondo cambio nel Torino: esce Sanabria, entra Njie16:25

61' Azione insistita da parte di Politano che dal limite incrocia mandando fuori16:23

59' DI LORENZO! Colpo di testa sul corner di Politano, palla a lato di poco!16:21

57' Lukaku supera in velocità Milinkovic Savic sull'esterno, il belga di tacco appoggia per Politano che sbaglia il cross guadagnando comunque un calcio d'angolo16:20

56' Cartellino giallo per Coco che ferma la ripartenza di Anguissa16:18

53' Verticalizzazione troppo potente di Di Lorenzo per McTominay, pallone direttamente sul fondo16:16

52' Ricci ci prova da fuori in equilibrio precario, palla lontana dallo specchio16:14

49' Subito in attacco il Torino! Ricci vede un pertugio per Vojvoda, il quale si sistema il pallone sul destro e conclude trovando la deviazione di Buongiorno16:11

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:07

46' Cambio all'intervallo nel Torino: esce Pedersen, entra Lazaro16:07

Una partita viva e molto piacevole all'Olimpico Grande Torino. Partono molto bene i granata con l'occasione divorata da Adams, dall'altra parte Milinkovic si supera sul tacco di Lukaku e si oppone al colpo di testa di Kvara. Lo stesso fuoriclasse georgiano serve poi alla mezz'ora il pallone per il vantaggio firmato da McTominay, che stavolta non lascia scampo all'estremo difensore del Toro con una staffilata sul primo palo. Coco spreca clamorosamente il pallone del pareggio a porta libera, il primo tempo termina con il Napoli avanti di uno15:52

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Napoli avanti all'intervallo!15:49

45' Un minuto di recupero15:48

42' Ottimo taglio di Sanabria su un cross dalla trequarti, l'attaccante del Torino per pochissimo non arriva all'appuntamento col pallone15:46

41' Giallo anche per Pedersen, ammonizione procurata ancora da Kvaratskhelia15:44

39' Ammonito Walukiewicz, fallo in ritardo ai danni di Kvara15:43

37' SI DIVORA IL PAREGGIO CLAMOROSAMENTE IL TORINO! Sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Sanabria sul dischetto del rigore, il paraguiano apre su Adams il quale appoggia al centro dove arriva Coco. Il centrale del Torino deve solo spingere il pallone in fondo alla porta sguarnita ma scivola goffamente sulla sfera a pochi passi dalla linea di porta!15:42

34' Scivolata di Buongiorno ad anticipare in angolo Ricci, il quale stava partendo in progressione15:38

31' GOL! Torino-NAPOLI 0-1! Gol di McTominay! Kvaratskhelia converge in area e appoggia per McTominay che fulmina Milinkovic con un tiro potente sul primo palo!



15:35

28' Colpo di testa di Di Lorenzo sul corner di Politano, palla alta15:31

26' Ottima diagonale difensiva di Di Lorenzo che chiude Sanabria15:29

24' ALTRA PARATA DI MILINKOVIC! Cross di Politano, colpo di testa all'indietro di Kvaratskhelia e altra respinta del portiere del Torino!15:28

23' MIRACOLO DI MILINKOVIC! Cross di Kvara a rientrare dalla sinistra, tacco meraviglioso al volo di Lukaku e risposta da campione di Milinkovic che con un riflesso eccezionale toglie la sfera dalla linea di porta!15:27

21' Gioco fermo per un richiamo di Fabbri nei confronti del tecnico granata Vanoli15:25

19' Ancora Kvara! Percussione centrale e tiro dal limite che però colpisce Lukaku e termina sul fondo15:22

18' OCCASIONE NAPOLI! McTominay lavora un buon pallone dentro l'area sulla sinistra, Coco respinge il suo cross proprio sui piedi di Kvaratskhelia che calcia malissimo mancando lo specchio da ottima posizione!15:22

15' Lancio in profondità di Olivera per Kvaratskhelia, il georgiano viene contenuto da Pedersen, poi Milinkovic Savic fa sua la sfera in uscita15:19

13' Sugli sviluppi di un calcio di punizione ci prova di testa Buongiorno, respinge la difesa granata15:16

10' Ancora pericoloso il Torino. Rimessa battuta velocemente da Walukievicz, Gineitis scappa sul lato corto dell'area e mette al centro un cross basso e teso. Sanabria manca di poco la deviazione vincente15:14

9' Lukaku riceve palla spalle alla porta al limite dell'area, riesce a liberarsi di Coco ma scivola al momento della conclusione. Tiro debole e facile presa per Milinkovic Savic15:13

7' Prova a reagire il Napoli, Politano crossa dalla destra ma viene chiuso in corner15:11

4' OCCASIONE TORINO! Si divora il vantaggio Adams! Cross di Gineitis, Adams sfugge alla marcatura di Buongiorno e tutto solo di testa manda a lato!15:08

3' Inizio di personalità da parte del Torino che gestisce bene il pallone nella metà campo del Napoli15:07

SI PARTE! È iniziata Torino-Napoli, il primo possesso è dei granata!15:03

Squadre in campo! Ancora pochi minuti e poi inizierà Torino-Napoli!14:57

Le scelte di Conte: nessuna sorpresa per il tecnico salentino, che schiera come da copione Buongiorno e Rrahmani al centro della difesa con Di Lorenzo e Olivera sugli esterni. Anguissà e Lobotka in mediana, mentre alle spalle dell'unica punta Lukaku ci sono Politano, McTominay e Kvaratskhelia13:34

Le scelte di Vanoli: fuori Lazaro nello schieramento granata, c'è Pedersen sulla destra con Vojvoda dalla parte opposta. In difesa il terzetto è composto da Masina, Coco e Walukievicz, mentre a centrocampo panchina per Vlasic a cui viene preferito Gineitis per completare la mediana con Ricci e e Linetty. In attacco il tandem Adams Sanabria14:08

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera - Anguissà, Lobotka - Politano, McTominay, Kvaratskhelia - Lukaku13:32

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Milinkovic Savic - Walukievicz, Coco, Masina - Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda - Sanabria, Adams14:03

La direzione di gara è affidata a Michael Fabbri della sezione di Ravenna, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Dei Giudici e dal quarto ufficiale Feliciani. Al Var ci sono invece Meraviglia e Marini13:30

La capolista Napoli ha ritrovato i tre punti domenica scorsa contro la Roma dopo la sconfitta con l'Atalanta e il pari esterno contro l'Inter. La squadra di Antonio Conte guida attualmente la classifica con 29 punti in 13 giornate e lontano dal Maradona ha perso solamente alla prima giornata contro il Verona13:28

Non vince dal 25 ottobre il Torino, che dopo un avvio molto incoraggiante sembra aver smarrito la bussola e ha conquistato solamente un punto nelle ultime quattro giornate, frutto dell'1-1 maturato qui all'Olimpico contro il Monza sette giorni fa13:25

Benvenuti alla diretta di Torino-Napoli, gara valida per la 14' giornata del campionato di Serie A!13:23

