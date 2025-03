Grazie per aver seguito la diretta scritta di Atalanta-Venezia 0-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.17:01

Secondo tempo che si è consumato sulla falsa riga del primo, con i padroni di casa che hanno creato molte occasioni (alcune clamorose) ma non son riusciti a sfruttarle. Due pali nel primo tempo e tante situazioni pericolose per la Dea, che però si è imbattuta in un Venezia molto ben messo in campo e che ha avuto anche un’ottima occasione con un colpo di tacco di Yeboha. Qualche fischio da parte del pubblico di fede bergamasca al termine dell'incontro.16:56

90'+6' Finisce la partita! ATALANTA-VENEZIA 0-0!16:54

90'+5' Tentativo da venticinque metri di Duncan: palla fuori.16:53

90'+2' Ammonito anche Enrique Pérez.16:51

90'+2' Ammonito Lookman che sbraccia contro Perez.16:51

90'+1' Più in palla il Venezia in questi ultimi minuti di gioco.16:49

90' Cinque minuti di recupero.16:48

89' YEBOHA! L'attaccante del Venezia spreca un'ottima occasione, ma era in fuorigioco.16:48

87' Sostituzione Atalanta: fuori Zappacosta e dentro Matteo Ruggeri.16:46

87' Sostituzione Venezia: esce Nicolussi Caviglia ed entra Conde.16:45

86' Ammonito Andrei Radu.16:47

83' LOOKMAN! Spizzata di Kolasinac da corner, la palla arriva a Lookman che da pochi passi manda alto! Occasione clamorosa!16:41

81' Doppia sostituzione per Di Francesco: escono Marić e Schingtienne per Duncan e Marcandalli.16:39

80' Dieci minuti al termine.16:38

77' Cross di Zappacosta dalla fascia sinistra: testa di Pasalic, alta di poco.16:38

75' Cross di Bellanova dalla destra, esce Radu.16:33

73' Doppio cambio per Gasperini: fuori Retegui e Posch per Samardžić e Pasalic.16:31

72' Bello scambio tra Bellanova e Maldini, ma intercetta la difesa veneta.16:30

68' Squadre che iniziano a mostrare segni di stanchezza, con molti errori nei passaggi in questa fase.16:26

66' Lookman mette in mezzo una palla che attraversa tutta l'area ed arriva a Bellanova che tira: para Radu.16:24

64' OCCASIONE VENEZIA! Bel triangolo sulla destra con Doumbia che mette in mezzo rasoterra: Yeboha ci prova con il tacco, para Carnesecchi!16:22

62' LOOKMAN! Il nigeriano riceve palla in area e tira: palla che sfiora il palo!16:21

60' Doppio cambio Venezia: fuori Oristanio e Busio per Yeboah e Doumbia.16:19

59' Doppia sostituzione per la Dea: escono Cuadrado e De Ketelaere, entrano Bellanova e Daniel Maldini, al suo esordio in serie A con la maglia dell'Atalanta.16:18

59' Filtrante di Nicolussi Caviglia! Non ci arriva Zerbin.16:17

53' Sgroppa Cuadrado che cade in area: Collu fa segno di rialzarsi.16:11

53' MARIC! Ci prova il croato dal limite dell'area: palla fuori di poco!16:11

51' DE KETELAERE! Stavolta è Lookman a metterla in mezzo per il belga: para Radu!16:10

50' RETEGUI! Bello scambio tra De Ketelaere e Cuadrado sulla destra, rasoterra di quest'ultimo che serve Retegui: palla alta!16:09

47' Zoppica Radu. Si scalda Joronen.16:06

45' Inizia il secondo tempo! ATALANTA-VENEZIA 0-0!16:04

Nessun cambio in vista.16:02

Primi quarantacinque minuti più equilibrati di quello che potrebbero dimostrare le statistiche, con i padroni di casa che però hanno avuto molte occasioni per passare in vantaggio. Il Venezia si è difeso con ordine ed ha tenuto bene il campo contro una squadra che ha creato comunque molte occasioni da rete con il suo trio d’attacco. Nel finale occasione per gli ospiti con Zerbin che tenta il pallonetto ma Carnesecchi non si lascia sorprendere.15:51

45'+1' Finisce la prima frazione di gioco. ATALANTA-VENEZIA 0-0!16:05

45'+1' ZERBIN! Ci prova l'esterno destro del Venezia, para Carnesecchi!15:48

45' Un minuto di recupero.15:47

45' LOOKMAN! Contropiede dell'Atalanta, De Ketelaere serve Lookman che scaglia un bel sinistro: para Radu, ma l'arbitro ha fischiato il fallo di De Ketelaere.15:46

41' CUADRADO! Il nigeriano recupera palla e prova un diagonale impossibile, che scheggia l'incrocio dei pali.15:42

40' PALO! Giocata spettacolare di Lookman sulla sinistra, palla a Zappacosta che prova a piazzare il destro: palo con Radu battuto!15:42

39' Oristanio messo giù al limite: Cossu fa segno di proseguire.15:40

37' LOOKMAN! Azione del nigeriano sulla siniostra che scocca il tiro: para Radu, la palla arriva verso De Ketelaere che però non riesce ad incidere e la difesa veneta libera!15:39

35' CUADRADO! Il colombiano riceve palla sulla destra in area, scarica un tiro in diagonale che Radu devia in angolo!15:37

34' Altro cross di De Ketelaere, para Radu.15:35

31' Bella idea di De Ketelaere che scucchiaia per Lookman, ma l'arbitro fischia il fuorigioco.15:32

29' Imbucata di De Ketelaere, non ci arriva Retegui.15:30

27' ANCORA RETEGUI! Cross di Zappacosta dalla sinistra, spizzata del centravanti nerazzurro che esce sul fondo!15:28

25' CONTROPIEDE VENEZIA! Zerbin parte in solitaria, arriva in area dell'Atalanta ed ignora Maric libero al centro dell'area! Fondamentale il recupero di de Roon.15:27

22' RETEGUI! Cross di Lookman dall sinistra, colpisce di testa l'attaccante nerazzurro che anticipa il compagno Cuadrado ma la palla esce di poco!15:24

20' LOOKMAN! Servito da Ederson, il nigeriano si smarca nello stretto e tira in porta! Palla fuori.15:21

18' Possesso Atalanta in questa fase.15:19

17' Perez cerca Zerbin, palla troppo lunga.15:18

13' Pressa alto il Venezia.15:14

7' Imbucata di Ederson per Retegui, chiude bene Ellertsson.15:08

4' Cross di Zerbin, lanciao da Nicolussi Caviglia: para Carnesecchi.15:06

2' Punizione dalla trequarti per il Venezia. Parte Zerbin, respinge la difesa dell'Atalanta.15:04

Al “Gewiss Stadium” di Bergamo è tutto pronto. Comincia la sfida ATALANTA-VENEZIA!15:01

Arbitra la sfida Giuseppe Collu di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Garzelli e dal quarto uomo Massimi. Aureliano e Fabbri rispettivamente al Var e Avar.14:42

Il Venezia deve fare a meno degli infortunati Svoboda, Stankovic, Sverko, Sagrado, Zampano, Haps. Schingtienne e Busio dal primo minuto.14:27

L’Atalanta deve rinunciare agli indisponibili Scalvini, Scamacca, Kossounou, Hien. Rispetto alla gara vinta contro l’Empoli, spazio a Cuadrado ed Ederson dal primo minuto.14:23

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia si schiera con il 3-5-1-1: Radu – Schingtienne, Idzes, Candé – Zerbin, Busio, Caviglia, Perez, Ellertsson – Oristanio – Maric. A disposizione: Joronen, Gytkjaer, Yeboah, Marcandalli, Conde, Fila, Bjarkason, Grandi, Duncan, Carboni, El Haddad, Doumbia. All. Di Francesco.14:20

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta scende in campo con il 3-4-2-1: Carnesecchi – Posch, Djimsiti, Kolasinac – Cuadrado, de Roon, Ederson, Zappacosta – De Ketelaere, Lookman – Retegui. A disposizione: Toloi, Sulemana, Pasalic, Bellanova, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Rui Patricio, Rossi, Brescianini, Maldini. All. Gasperini.14:16

Il Venezia invece occupa il diciannovesimo posto con 17 punti. La squadra di Di Francesco ha raccolto solamente due punti nelle ultime cinque partite, compreso il pareggio nell’ultimo turno contro la Lazio.13:24

L’Atalanta è terza in classifica con 54 punti, a tre punti dall’Inter capolista. La squadra di Gasperini ha raccolto 11 punti nelle ultime cinque gare, e nell’ultimo match ha segnato cinque reti all’Empoli.13:23

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta e Venezia, gara valida per la 27esima giornata del campionato di serie A. 13:14

