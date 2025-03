Atalanta-Venezia 0-0 pagelle: la Dea fallisce match ball, Retegui luci ed ombre, Carnesecchi evita beffa

Top e flop: Carnesecchi salva la Dea, non basta Lookman che si divora un gol sotto rete a fine gara. Radu tiene in vita i lagunari, non basta Zerbin

Scivolone Atalanta. Non c’è due senza tre: non sono i gol della Dea – nella sfida di quest’oggi contro il Venezia – ma i pareggi consecutivi in casa al Gewiss Stadium: termina 0-0 la sfida contro lagunari, Gasperini fallisce l’aggancio alla vetta ed anche il sorpasso al Napoli. Retegui non brilla, Zappacosta colpisce un palo al 39′ e i cambi nella seconda metà di gioco (Maldini, Bellanova Samardzic e Pasalic) non sortiscono l’effetto sperato. Poco lucida e stanca la Dea: troppa fatica e lentezza nella costruzione del gioco abbassano considerevolmente il ritmo della gara e aiutano Di Francesco a ricompattare la squadra; non ne approfittano, però, i lagunari che con Zerbin e Doumbia vanno vicinissimi alla rete del vantaggio ma trovano – di fronte a loro – il gigante Carnesecchi che evita la possibile beffa.

Non si chiude, inoltre, con un lieto fine il capitolo tra Gasperini e Lookman: il nigeriano a fine gara si divora una nitida occasione gol e fa infuriare il tecnico in panchina, che gli aveva dato fiducia fino al termine della gara estromettendolo dalle massicce sostituzioni nel reparto offensivo. L’Atalanta resta al terzo posto a quota 55 punti e ancora momentaneamente a meno uno dal Napoli e meno due dalla vetta. Non risale la squadra di Di Francesco, ancorata al 19° posto a quota 18 punti.

Atalanta-Venezia, la chiave tattica della gara

Atalanta in campo con il 3-4-2-1. Gasperini deve rinunciare agli indisponibili Scalvini, Scamacca, Kossounou, Hien. Rispetto alla gara vinta contro l’Empoli, spazio a Cuadrado ed Ederson negli undici iniziali.

Venezia in campo con il 3-5-1-1. Di Francesco deve fare a meno degli infortunati Svoboda, Stankovic, Sverko, Sagrado, Zampano, Haps. Schingtienne e Busio dal primo minuto.

I lagunari attendono compatti tra le linee l’evoluzione del gioco della Dea per poi tentare l’arma del contropiede con le ripartenze fulminee di Zerbin e Oristanio. La Dea si tiene alta come baricentro ma non pressa i portatori palla avversari, attendendo lo sviluppo del gioco avversario.

Nella parte finale di gara, Gasperini tenta di svuotare l’area di rigore per non dare riferimenti offensivi agli avversari: inserisce Maldini, Pasalic e Samardzic ma non trova l’effetto sperato.

Atalanta-Venezia, Spalletti presente al Gewiss

Il CT Luciano Spalletti è pronto a riscendere in campo con la Nazionale ma prima sta ultimando i controlli ravvicinati in vista della gara dell’Italia contro la Germania il 20 marzo 2025 per i Quarti di Finale di Nations League. Quest’oggi, infatti, il tecnico degli Azzurri è stato presente al Gewiss Stadium per monitorare di persona l’andamento della gara Atalanta-Venezia.

Inquadrato dalle telecamere, Spalletti è stato ripreso mentre scriveva appunti sul proprio taccuino: Carnesecchi, Retegui e Zappacosta sono senza dubbio gli osservati speciali, occhi puntati anche per Nicolussi Caviglia e Oristanio.

I top e flop dell’Atalanta

Carnesecchi 7. Salva su un pallonetto di Zerbin al 45′. Respinge nel secondo tempo un tiro pericoloso di Doumbia.

Salva su un pallonetto di Zerbin al 45′. Respinge nel secondo tempo un tiro pericoloso di Doumbia. Lookman 6. Al 20′ sfiora il palo: viene servito da Ederson, si smarca nello stretto e tira in porta, di poco vicino al gol. Al 44′, sotto rete, di sinistro non trova la rete a tu per tu con Radu. All’ 81′ si divora il gol vittoria da posizione ravvicinata dopo un calcio d’angolo.

Al 20′ sfiora il palo: viene servito da Ederson, si smarca nello stretto e tira in porta, di poco vicino al gol. Al 44′, sotto rete, di sinistro non trova la rete a tu per tu con Radu. All’ 81′ si divora il gol vittoria da posizione ravvicinata dopo un calcio d’angolo. Zappacosta 6. Al 39′ colpisce un palo, dopo un tiro di destro da posizione ravvicinata all’interno dell’area, nato da una sovrapposizione a Lookman sulla sinistra.

Al 39′ colpisce un palo, dopo un tiro di destro da posizione ravvicinata all’interno dell’area, nato da una sovrapposizione a Lookman sulla sinistra. Retegui 5.5 Due volte pericoloso nel primo tempo: di testa, su cross di Lookman, sfiora il gol al 22′. Cala di intensità nella parte finale di gara.

Due volte pericoloso nel primo tempo: di testa, su cross di Lookman, sfiora il gol al 22′. Cala di intensità nella parte finale di gara. De Ketelaere 5. Non brilla nei 60′ a disposizione: bocciato da Gasperini dopo un’ora di gioco. Atteggiamento troppo passivo e poco incline al sacrificio, ritmo al di sotto della norma.

Non brilla nei 60′ a disposizione: bocciato da Gasperini dopo un’ora di gioco. Atteggiamento troppo passivo e poco incline al sacrificio, ritmo al di sotto della norma. Maldini 5. Entra nella seconda metà di gioco ma non si fa mai trovare al posto giusto al momento dell’ultimo passaggio sotto rete.

I top e flop del Venezia

Radu 6.5 Respinge una conclusione ravvicinata di Lookman al 44′. Si esalta nel secondo tempo nelle uscite, quando si infittiscono gli attacchi della Dea.

Respinge una conclusione ravvicinata di Lookman al 44′. Si esalta nel secondo tempo nelle uscite, quando si infittiscono gli attacchi della Dea. Nicolussi Caviglia 6. Bene in fase di interdizione, meno in fase di spinta.

Bene in fase di interdizione, meno in fase di spinta. Ellertsson 6. Spinge molto sulla fascia sinistra, costringe Cuadrado a non salire troppo e mette in difficoltà Posch.

Spinge molto sulla fascia sinistra, costringe Cuadrado a non salire troppo e mette in difficoltà Posch. Yeboah 6. Entra al 60′ e mette in crisi la difesa bergamasca con finte e giocate pericolose al limite dell’area.

Entra al 60′ e mette in crisi la difesa bergamasca con finte e giocate pericolose al limite dell’area. Zerbin 5. Ha l’opportunità di sbloccare la gara al 25′ ma fallisce la conclusione verso la porta, dall’interno dell’area, dopo una lunga falcata in contropiede. Al 45′, a tu per tu con Carnesecchi, fallisce il pallonetto ravvicinato a causa di una grande parata del portiere avversario.

