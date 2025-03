Atalanta, la risposta di Lookman a Gasperini: la partita del nigeriano contro il Venezia

Il bomber criticato nelle scorse settimane dopo il rigore sbagliato in Champions League contro il Brugge ha voluto replicare sul campo al suo tecnico

E’ stato schierato di nuovo titolare e senza rancore ma i rapporti tra Lookman e Gasperini continuano a non essere idiliaci da quando il tecnico della Dea l’ha pubblicamente indicato come “il peggior rigorista mai visto” dopo l’eliminazione dalla Champions ad opera del Brugge ai playoff. Il nigeriano prima ha risposto via social, con una lettera amarissima e con una successiva osservazione infastidita. Oggi il giocatore ha provato a farlo in campo, nel match col Venezia.

La partita nella partita di Lookman

E’ stata una gara nella gara quella di Lookman, che ha ingaggiato quasi un duello a distanza anche col suo tecnico (scatenandone anche la reazione a inizio match). E’ successo al 18′ quando un suo fallo di stizza su Oristanio ha alterato Gasperini che, innervosito, si è girato verso la panchina. Poi è stato quasi un one man show. Al 20′ servito in area da Ederson, il nigeriano riesce a trovare lo spazio per calciare con il destro: palla che finisce di poco a lato. Al 22′ fa un numero dalla sinistra e mette a centro area un cross morbido per il colpo di testa di Retegui: palla alta sopra la traversa. Al 31′ grande palla di De Ketelaere sempre per Lookman, che controlla e spara alto col sinistro: tutto inutile, però, perché il nigeriano era in offside.

Quante giocate del nigeriano

Al 37′ ancora scatenato Lookman sulla sinistra che scocca il tiro: para Radu, la palla arriva verso De Ketelaere che però non riesce ad incidere e la difesa veneta libera. Al 40′ altro guizzo del nigeriano che di tacco serve Zappacosta, l’esterno apre il piattone e colpisce incredibilmente il palo più lontano con Radu ormai battuto. Sempre Lookman pericoloso prima del riposo ma Radu si oppone. La ripresa si apre sulla stessa solfa, dopo 2′ Lookman parte come sempre da sinistra, si accentra e calcia con il destro: Radu si accartoccia e fa suo il pallone in presa bassa. Al 17′ è sempre il nigeriano a rendersi pericoloso: controllo perfetto in piena area e destro rasoterra che finisce di poco sul fondo.

Al 21′ Lookman dalla sinistra mette un rasoterra sul secondo palo dove irrompe Bellanova: controcross e palla tra le braccia di Radu. L’unico vero, ma clamoroso, errore arriva al 38′: spizzata di Kolasinac su azione da corner, sul secondo palo c’è Lookman che da due passi calcia alto col destro: c’era Pasalic tutto solo sulla linea di porta. Il bomber nel finale viene anche ammonito per una sbracciata proibita. Alla fine Atalanta-Venezia finisce 0-0. Lookman – 12 reti in questo torneo – dista un solo gol dal suo record realizzativo stagionale nei maggiori cinque campionati europei (13 nel 2022/23, con l’Atalanta); il nigeriano ha preso parte a 11 gol in gare casalinghe (sette reti, quattro assist), meno solo di Moise Kean (12) in questo campionato.

Chi è l’arbitro Collu

Giuseppe Collu, la scelta di Rocchi per Atalanta-Venezia, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentaquattro anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A, entrambe nella passata stagione; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa -Power Stadium dove è apparso troppo autoritario e Monza-Lecce (idem) ma come se l’è cavata il fischietto sardo al Gewiss Stadium?

I precedenti di Collu con Atalanta e Venezia

Nessun precedente con gli orobici dell’arbitro sardo che aveva diretto invece una sola volta i veneti (vittoriosi nell’occasione).

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Garzelli con Massimi IV uomo, Aureliano al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito Radu, Lookman e Perez.

Atalanta-Venezia, i casi da moviola

Partita senza alcun problema per Collu che non è praticamente mai dovuto intervenire. Unico caso all’8′: contrasto in area tra Posch e Kike Perez: Collu lascia correre e fa ampi cenni che non c’è nessun fallo da parte del difensore dell’Atalanta.