Atalanta, Pagliuca prende posizione nella diatriba tra Lookman e Gasperini: il Milan segue con interesse

Il percorso di Gian Piero Gasperini alla guida della Dea potrebbe chiudersi dopo nove anni di successi: sul tecnico l’interesse di Roma e Milan. Dopo Percassi, la presa di posizione del co-presidente Pagliuca

Una presa di posizione netta ed evidente. Ad avere sbagliato è Gian Piero Gasperini. Le parole del tecnico contro Lookman dopo la sconfitta e l’eliminazione della Champions League rimangono un argomento spinoso in casa Atalanta soprattutto in chiave futura. Una situazione complicata mentre i nerazzurri mettono insieme un’altra stagione super che li vede in piena corsa per lo scudetto con Inter e Napoli.

La presa di posizione di Pagliuca

Alla Gazzetta dello Sport è il co-presidente dell’Atalanta, Stephen Gerard Pagliuca a prendere posizione sulla polemica che si è creata all’interno dello spogliatoio. L’uscita di Gasperini dopo la gara col Brugges, la replica di Lookman via social e il gelo percepito in campo nel match con l’Empoli richiedono un intervento del club. E Pagliuca prende posizione in maniera piuttosto netta: “Vogliamo lasciarci alle spalle questa vicenda. Abbiamo un grande allenatore, molto passionale che però ha commesso un errore parlando di un singolo. All’Atalanta abbiamo una policy: se le cose vanno male, la colpa ce la prendiamo noi, guardiamo a noi stessi e come fare meglio. Gasperini ha una avuto una reazione infelice, un errore che è andato contro la nostra policy e non è una cosa di cui andiamo orgogliosi”.

Gasperini: Milan e Roma alla finestra

Percassi sembra già guardare al futuro, prima della sfida con l’Empoli il suo “ce ne faremo una ragione” era sembrato un messaggio piuttosto chiaro sull’eventuale addio del Gasp. Il tecnico alla fine della stagione potrebbe diventare “uomo mercato”. Il miracolo Atalanta porta la sua firma praticamente ovunque e lui forse ha anche l’ambizione di togliersi l’etichetta di “non adatto alle big” che gli si è appiccicata dopo l’esperienza con l’Inter. Alla finestra c’è la Roma con Ranieri che da allenatore e da futuro dirigente giallorosso gli fa una corte spietata ma c’è anche la possibilità Milan. Il futuro in rossonero di Conceicao sembra decisamente fragile e per Gasperini quella di Milano rappresenterebbe una chance per una doppia rivincita.

Atalanta: tutti i nomi per la panchina

Il possibile addio di Gasperini viene seguito con grande interesse in serie A. Ma anche in casa Atalanta c’è fermento per riuscire a trovare il giusto successore. Chiunque siederà sulla panchina nerazzurra si troverà di fronte una sfida complicata dopo nove anni di Gasperini capace di conquistare risultati straordinari. Nei prossimi tre mesi il club valuterà tutte le opzioni possibili. Il nome più in voga a Bergamo è quello di Igor Tudor, allenatore che gode in Italia di tantissima stima nonostante le pochissime panchine. Ma sono forte anche le ipotesi che portano a Maurizio Sarri e Raffaele Palladino. Non è da escludere però anche un nome nuovo che potrebbe arrivare dall’estero.