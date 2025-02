Milan in crisi, Conceicao sta coi tifosi: "Giusto contestare la squadra. Prendiamo gol ridicoli"

Sono gli episodi a condannare il Diavolo contro il Torino nella visione del tecnico portoghese. Che poi si schiera dalla parte dei supporter da uomo di calcio.

Settimana complicata per il Milan. Uscito dalla Champions League, ha perso pure in campionato vedendo così allontanarsi il quarto posto. Mentre si susseguono voci anche sulla panchina rossonera, Sergio Conceicao ha raccontato la sua subito dopo la gara col Torino. Partita condizionata dagli errori difensivi del Diavolo, con Milinkovic-Savic straordinario protagonista.

Conceicao, i gol ridicoli e le scuse ai tifosi

Qualcuno ha parlato di Milan senza voglia di vincere. Sergio Conceicao non è d’accordo con questa visione: “Ogni giocatore ha un suo carattere, Pavlovic ad esempio è un guerriero. Mi dispiace per i tifosi. I gol che prendiamo sono tutti frutto di errori nostri e non di strategie degli avversari. Mi chiedo come sia possibile. Il Torino non ha fatto tiri in porta e il migliore in campo è stato il loro portiere”

Il cambio di Leao: “Ho visto che non era al meglio e c’erano altri giocatori in panchina che potevano subentrare. Non bisogna neanche parlare di sostituzioni o formazioni se si prendono gol così ridicoli. Ho provato nel finale a mettere tutti i giocatori più offensivi, rischiando ma sempre con equilibrio. Contestazione nei confronti della squadra? Hanno ragione. Sono da 40 anni nel calcio e non c’è nulla da dire“.

Reijnders e la legge di Murphy

Delusione doppia in casa Milan con la legge di Murphy che ha trovato casa presso il Diavolo. “Abbiamo avuto molte difficoltà ma anche in questa partita non siamo stati maturi – ammette Tijani Reijnders -. Non è possibile trovare il gol del pari e finire di nuovo sotto. Negatività? Dobbiamo concentrarci sul campionato perché c’è ancora possibilità, dobbiamo pensare positivo“.

Vanoli incensa Milinkovic-Savic: “Sottovalutato”

Paolo Vanoli ringrazia la squadra ma non si sottrae al commento sul singolo che è il man of the match della partita: “Milinkovic-Savic sottovalutato? Penso di sì, ha perso un po’ di momento per capire le sue reali potenzialità. Noi ce lo teniamo stretto. Gli sono saltato addosso? Sono contento perché è stata una vittoria importante e i ragazzi se lo meritano contro una squadra forte come abbiamo visto anche dai cambi che hanno fatto. E’ stata una stagione di alti e bassi. Anche i nuovi arrivati ci possono dare tanto. Gineitis è cresciuto molto, ha una qualità di tiro importante“.