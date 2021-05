LIVE VERONA - SPEZIA 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori14:00

Delicato primo anticipo della 34a giornata di Serie A tra Verona e Spezia. Due squadre che scenderanno in campo con motivazioni molto diverse tra loro.14:00

Da una parte il Verona, ormai appagato e salvo e che ha ben poco da chiedere al campionato. Sicuramente la squadra di Juric vuole però chiudere al meglio e cambiare rotta, venendo da 4 sconfitte consecutive.14:02

Lo Spezia dopo un'ottima annata, sta attraversando ora un momento complicato, una sola vittoria nelle ultime 5 gare e una classifica che parla chiaro, la zona retrocessione è a solo due lunghezze.14:04

Formazione VERONA (3-4-2-1): Silvestri - Dawidowicz, Magnani, Dimarco - Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic - Salcedo, Zaccagni - Lasagna. A disposizione: Lovato, Cetin, Gunter, Ruegg, Ilic, Bessa, Tameze, Kalinic, Favilli, Colley, Berardi, Pandur.14:15

Formazione SPEZIA (4-3-3): Provedel - Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza - Estevez, Ricci, Maggiore - Verde, Nzola, Gyasi. A disposizione: Bastoni, Erlic, Ferrer, Terzi, Pobega, Acampora, Agudelo, Saponara, Sena, Piccoli, Galabinov, Zoet.14:15

Verona in campo con un 3-4-2-1 che vede il trio formato da Dawidowicz, Magnani e Dimarco in difesa, Faraoni e Lazovic sugli esterni, in mediana il duo Sturaro, Barak e in attacco Salcedo e Zaccagni a supporto dell’unica punta Lasagna. Silvestri in porta.14:20

Risponde lo Spezia con il tipico 4-3-3 che vede Provedel a difendere i pali e in difesa Vignali, Ismajli, Chabot e Marchizza. Ricci torna titolare in mezzo al campo con al fianco Estevez e Maggiore. In avanti conferma per Nzola con ai suoi lati Verde e Gyasi.14:23

1' FISCHIO D’INIZIO DI VERONA - SPEZIA. Arbitra Volpi.15:03

1' SUBITO LASAGNA! Guizzo dell'attaccante con un tiro di potenza di sinistro dal limite dell'area, si distende Provedel.15:03

5' ANNULLATO IL GOL A LASAGNA! Dopo una verifica al VAR, Volpi annulla la rete di Lasagna per una posizione di fuorigioco.15:07

6' Partita sin da subito accesa, il Verona da l'idea di voler vincere e di non concedere nulla.15:09

10' Possesso palla dei padroni di casa, lo Spezia è sulle difensive.15:15

13' Cartellino giallo per Nzola. L'attaccante va in rete con un tocco di mano volontario.15:17

15' Cartellino giallo anche per Zaccagni, braccio largo su Vignali.15:17

17' VERDE! Palla sul sinistro e tiro a giro sul secondo palo. La conclusione sfiora l'incrocio, Spezia vicino al gol.15:20

22' Giro palla del Verona ma lo Spezia non si fa sorprendere e continua a rendersi pericoloso nelle ripartenze.15:24

25' Metà primo tempo e partita fino ad ora equilibrata, più possesso da parte dei padroni di casa ma Spezia che da l'idea di poter far male.15:26

26' VERONA AD UN PASSO DAL GOL! Dimarco crossa molto bene in area, Salcedo impatta da pochi passi di testa ma si trova davanti ad un gran riflesso di Provedel.15:30

31' Prova ad impostare dal basso lo Spezia, ma non riesce più ad affondare come nei primi minuti di gara.15:34

36' Ultimi dieci minuti di gioco con molto possesso palla e gioco in mezzo al campo ma poche conclusioni a rete.15:40

38' Cartellino giallo per Dawidowicz, duro intervento su Marchizza.15:42

40' Cartellino giallo per Sturaro, che strattona la maglia di Maggiore dopo essere stato saltato.15:42

43' Gran botta di Estevez dalla distanza, la palla esce di poco alla destra di Silvestri.15:45

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.15:48

45'+1' PALO DEL VERONA! Punizione tesa in area, la palla finisce tra i piedi di Salcedo che a porta vuota tocca la sfera che sbatte contro il palo.15:50

45'+1' Fine primo tempo: VERONA - SPEZIA 0-0.15:50

Un primo tempo molto equilibrato, con la squadra di casa che prova in più occasioni ad andare in vantaggio, colpendo anche un legno, lo Spezia resiste e anzi a sua volta impensierisce la porta di Silvestri. Pareggio giusto.15:51

46' Sostituzione nel Verona, entra Tameze per Sturaro.16:08

46' Inizia il secondo tempo di VERONA - SPEZIA.16:08

46' GOL! VERONA - Spezia 1-0! Rete di Salcedo. Azione in velocità del Verona, Zaccagni per Lazovic che scodella sul secondo palo dove Salcedo schiaccia di testa e deposita in rete.



50' Cartellino giallo per Chabot che perde palla e entra male su Lasagna.16:11

51' TRAVERSA DEL VERONA! Punizione dal limite, calcia Dimarco a giro a palla sulla traversa,16:13

56' Punizione dai venti metri per lo Spezia, parte Ricci a giro, Silvestri smanaccia in angolo.16:17

59' Contropiede dello Spezia, palla in area per Verde che prova in qualche modo a calciare ,ma impatta male e manda alto sopra la traversa.16:21

60' Doppio cambio nel Verona, entra Kalinic per Lasagna.16:21