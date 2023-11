"Noi vogliamo questa vittoria", è quello che si legge nello striscione appeso nei giorni scorsi al Mapei Football Center dai tifosi che vogliono una reazione da parte dei neroverdi. Questo perché il Sassuolo, dopo le vittorie contro Juventus e Inter di fine settembre, non ha più trovato la vittoria: 2 pareggi e 3 sconfitte in campionato tra cui l'ultima contro il Torino.16:14

Vittoria ancora mai arrivata in questo avvio di campionato della Salernitana: 4 pareggi, 7 sconfitte e un cambio allenatore nelle prime 11 giornate di Serie A. Ma Filippo Inzaghi è sicuro: "Ci stiamo allenando come piace a me e sono sicuro che possiamo andare a vincere sul campo del Sassuolo", ha detto nella conferenza stampa alla vigilia del match. 16:28