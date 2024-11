Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori

Buon pomeriggio e benvenuti a Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 12ª giornata di Serie A!

Dopo la sconfitta in Conference League contro l'Apoel Nicosia, la Fiorentina torna davanti al pubblico di casa per l'impegno di campionato. La squadra di Palladino è reduce da un gran momento di forma: cinque vittorie consecutive in Serie A con solamente 2 reti subite in questi ultimi cinque match per un totale di 9. Meglio dei viola solo Juventus e Napoli rispettivamente con 7 e 8 reti subite.

L'Hellas Verona è reduce dall'importante vittoria contro la Roma per 3 a 2. Iniezione di fiducia dopo le tre sconfitte consecutive e che ha fatto risalire la squadra di Zanetti dalla zona bassa della classifica. Ora i veneti sono a 12 punti conquistati in 11 partite.

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea - Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens - Bove, Adli - Colpani, Beltran, Sottil - Kean. All. Palladino.

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (4-2-3-1): Montipò - Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric - Duda, Serdar - Suslov, Harroui, Lazovic - Tengstedt. All. Zanetti.

Palladino recupera Kean, schierato dal primo minuto con Beltran. Alle spalle dell'attaccante italiano ci saranno Sottil e Colpani. Indisponibile Cataldi, out per problemi muscolari, a centrocampo agiranno Adli e Bove. Davanti a De Gea ancora una volta Comuzzo, insieme a Dodò, Ranieri e Gosens. In panchina Pongracic, recuperato dopo l'infortunio.