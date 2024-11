Dal Franchi è tutto, grazie per aver seguito con noi Fiorentina-Hellas Verona. Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!17:03

90'+4' Fine partita! Fiorentina-Hellas Verona 3-1! Tripletta di Moise Kean e rete di Serdar!16:56

90'+3' Ammonito Moise Bioty Kean per essersi tolto la maglia durante l'esultanza.16:56

90'+2' Assist di David de Gea Quintana.17:04

90'+2' GOOOOOOOLLLL! FIORENTINA-Hellas Verona 3-0! Sempre lui, il protagonista della giornata, Moise Keeeean! A servirlo è direttamente De Gea, l'attaccante stende gli avversari e poi incrocia in diagonale sorprendendo Montipò! Prima tripletta con la maglia Viola per lui!



90'+1' Rischio per la Fiorentina! Ripartenza dell'Hellas Verona, cross di Tchatchoua alla ricerca dei compagni, blocca De Gea! 16:54

90' Quattro minuti di recupero al Franchi.16:51

89' Non molla l'Hellas Verona che continua a insistere in avanti. Si chiude bene la difesa viola che concede poco agli avversari.16:50

87' Fuori Edoardo Bove per Rolando Mandragora.16:48

86' Ancora Kean con una conclusione in diagonale! Palla lunga che termina dopo il palo lontano!16:46

85' Che occasione per la Fiorentina, vicinissima al terzo gol! Kouamé salta i difensori avversari, salta anche Montipò e serve Kean tutto solo davanti alla porta vuota. L'attaccante incredibilmente spara alto! 17:04

83' Esce anche Andrea Colpani per Michael Olabode Kayode.16:45

83' Cambi per la Fiorentina! Fuori Riccardo Sottil per Fabiano Parisi.16:44

81' Ultimo cambio obbligato per l'Hellas. Fuori Domagoj Bradarić per Flavius David Daniliuc.16:42

80' Ancora a terra Bradaric insieme allo staff medico.16:42

78' Scontro in area Kean-Bradaric, colpo in faccia per entrambi. Giocatori a terra.16:39

77' Finisce anche la partita di Lucas Ezequiel Beltrán, dentro Christian Michael Kouamé Kouakou.16:39

77' Primi cambi per Palladino: fuori Yacine Zinedine Adli, al suo posto Michael Amir Junior Richardson.16:38

77' Grande occasione dell'Hellas Verona! Cross di Bradaric in area, colpisce di testa Coppola che non trova la rete per un soffio! 16:38

74' Finisce anche la partita di Suat Serdar, al suo posto Grigoris Kastanos.20:33

74' L'Hellas Verona sostituisce anche Darko Lazović per Amin Sarr.16:35

72' Doppia occasione per la Fiorentina! Duda perde il duello con Kean, l'attaccante serve in area in verticale Colpani che tenta la giocata con il pallonetto ma trova Montipò pronto a respingere. Sulla ribattuta ci prova anche Sottil, la palla termina però alta!16:40

69' Ancora un tiro di Kean da posizione defilata. Non incrocia troppo la traiettoria che finisce tra le braccia di Montipò.16:30

68' Bella giocata di Comuzzo per Beltran, l'attaccante argentino tenta la conclusione in porta, respinta da Montipò.16:29

67' Sempre attento Magnani, respinto un cross di Sottil diretto in area.16:28

66' Finisce anche la partita di Casper Tengstedt, dentro Daniel Fernando Mosquera Bonilla.16:26

66' Primi cambi per l'Hellas Verona: fuori Tomáš Suslov, dentro Reda Belahyane.16:26

59' Assist di Yacine Zinedine Adli.16:21

59' GOOOOL! FIORENTINA-Hellas Verona 2-1! Ancora lui, sempre lui, Moise Kean! Calcio d'angolo battuto da Adli, l'attaccante della nazionale italiana alza la gamba quasi ad altezza testa e trova la deviazione vincente per indirizzarla in rete!



56' Sottil prova a prendere velocità in area, scontro spalla contro spalla con Magnani che cade a terra. Intervento regolare del difensore dell'Hellas Verona.16:17

54' Ammonito Suat Serdar che ferma la ripartenza di Sottil.16:16

51' Un rimpallo favorisce il recupero a Lazovic, il giocatore crossa di prima ma in area ci sono solo giocatori viola. 16:12

49' Si fa vedere Andrea Colpani con un bel tiro di mancino, la palla non gira abbastanza e finisce fuori di poco.16:10

48' Si rialza il giocatore dell'Hellas Verona, nulla di grave per lui.16:09

47' Scontro Kean-Magnani, rimane a terra il difensore dell'Hellas Verona.16:09

46' Primo segnale del secondo tempo da parte dell'Hellas Verona! Tengstedt marcato da Ranieri tenta la conclusione in diagonale che però rotola dopo il palo lontano. 16:07

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Fiorentina-Hellas Verona!16:06

La Fiorentina dovrà provare a non farsi sorprendere dagli avversari, come già intuito dopo la rete di Serdar ed essere più precisa in fase realizzativa. Due le occasioni grandi dei viola non sfruttate al meglio che avrebbero portato il risultato nuovamente a favore dei padroni di casa. 15:58

Un buon primo tempo da parte di entrambe le squadre. Comincia meglio la partita della Fiorentina, subito in gol grazie al suo miglior marcatore Moise Kean, che sblocca il match dopo appena quattro minuti. Verticalizza e prova a costruire anche con gli esterni la squadra di Palladino che però si fa sorprendere da Serdar, lasciato completamente solo fuori dall'area. Il tedesco tenta una conclusione potente sotto la traversa firmando la rete del pareggio. 15:56

45'+3' Fine primo tempo! Fiorentina-Hellas Verona 1-1! Alla rete di Moise Kean ha risposto Serdar.15:51

45'+2' Ripartenza dell'Hellas Verona, Tchatchoua recupera un pallone da Sottil e si lascia indietro l'avversario, poi serve il compagno Lazovic, che tenta la conclusione al volo. Palla fuori! 15:51

45'+2' Che occasione per la Fiorentina! Calcio d'angolo batttuto velocemente, la palla finisce dalle parti di Colpani a un passo dalla porta che però non riesce a calciare! 15:48

45'+1' Montipò alza e manda in calcio d'angolo un cross di Colpani alla ricerca di Kean! Insiste la Fiorentina in questo finale di primo tempo!15:47

45' Segnalati due minuti di recupero al Franchi.15:46

41' Cross di Suslov in area dalla corsia laterale di destra, determinante Dodo che allontana un pallone molto pericoloso. 15:42

36' Adli tenta la conclusione direttamente in porta, Montipò in tuffo è costretto al calcio d'angolo.15:37

35' Ammonito Diego Coppola nettamente in ritardo su Sottil. Calcio di punizione da posizione interessante per la Fiorentina. 15:37

35' Prova a distendersi l'Hellas con un'azione simile a quella che ha portato alla rete di Serdar. Sempre attento Ranieri in chiusura.15:36

31' Tenta la conclusione Beltran, palla troppo incrociata che termina a lato della porta.15:32

28' Nessun problema muscolare per il giovane 2005, il difensore a seguito di una gomitata involontaria di Tengstedt ha rimediato una brutta ferita sul sopracciglio. Rientra con un cerotto Comuzzo.15:29

26' Rimasto a terra Comuzzo a seguito di uno scontro di gioco. Interviene lo staff medico.15:27

23' PILLOLA STATISTICA: Moise Kean ha segnato per tre presenze di fila solo per la terza volta nei cinque maggiori campionati europei, dopo le quattro gare consecutive tra marzo e aprile 2019 con la Juventus e le tre col PSG tra dicembre 2020 e gennaio 2021.15:26

22' Cross morbido di Dodo sul secondo palo, Tchatchoua ci arriva prima di Gosens e allontana il pallone.15:23

18' GOOOL! Fiorentina-HELLAS VERONA 1-1! Che gol di Suat Serdar! Rete fantastica del giocatore dell'Hellas Verona che prima si accentra poi tira da fuori area una conclusione fortissima sotto la traversa, su cui non può nulla De Gea!



16' Giocata di Kean in area, bravo Magnani in chiusura che riesce anche a evitare il calcio d'angolo. Si riparte da Montipò.15:18

15' Rimane in fase d'attacco la Fiorentina, provando a sviluppare il gioco con gli esterni.15:17

10' Giocata verticale e lunga di Ranieri alla ricerca di Adli, Montipò intuisce e anticipa.15:11

9' Cross velenoso di Lazovic, De Gea in tuffo manda in calcio d'angolo togliendo la palla a Tengstedt, pronto a calciare davati alla porta.15:10

7' Si mette in mostra ancora Kean, dribbling, finta e conclusione respinta in scivolata da Magnani. L'arbitro poi fischia per fuorigioco dell'attaccante della Fiorentina.15:08

4' Assist di Lucas Ezequiel Beltrán.15:07

4' GOOOOOOL! FIORENTINA-Hellas Verona 1-0! Ancora lui, Moise Kean! Proprio dal recupero di Ranieri su Suslov, riparte la Viola con Lucas Beltran. Palla verticale per l'attaccante ex Juventus che con il destro non sbaglia e stende Montipò!



3' Spinge ancora il Verona dalla fascia destra con Suslov. Attento Ranieri che respinge immediatamente l'azione.15:05

2' Prima iniziativa dell'Hellas Verona che prova a presentarsi con Harroui. Luca Ranieri richiama l'attenzione dei suoi.15:02

1' Si parte! Comincia Fiorentina-Hellas Verona! Fischia l'arbitro Luca Zufferli!15:02

Riconfermato Montipò dopo essere stato in panchina due turni fa, contro il Lecce. In attacco confermato Tengstedt, alle sue spalle agiranno Lazovic, Suslov e Harroui, vista anche l'assenza di Rocha Livramento per squalifica. In mezzo confermato Serdar al posto di Duda, inizialmente in panchina Belahyane. Nel terminale difensivo destro torna Tchatchoua dopo aver scontato il turno di stop. 14:53

Palladino recupera Kean, schierato dal primo minuto con Beltran. Alle spalle dell'attaccante italiano ci saranno Sottil e Colpani. Indisponibile Cataldi, out per problemi muscolari, a centrocampo agiranno Adli e Bove. Davanti a De Gea ancora una volta Comuzzo, insieme a Dodò, Ranieri e Gosens. In panchina Pongracic, recuperato dopo l'infortunio.14:23

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (4-2-3-1): Montipò - Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric - Duda, Serdar - Suslov, Harroui, Lazovic - Tengstedt. All. Zanetti.14:05

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea - Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens - Bove, Adli - Colpani, Beltran, Sottil - Kean. All. Palladino.14:04

L'Hellas Verona è reduce dall'importante vittoria contro la Roma per 3 a 2. Iniezione di fiducia dopo le tre sconfitte consecutive e che ha fatto risalire la squadra di Zanetti dalla zona bassa della classifica. Ora i veneti sono a 12 punti conquistati in 11 partite.14:17

Dopo la sconfitta in Conference League contro l'Apoel Nicosia, la Fiorentina torna davanti al pubblico di casa per l'impegno di campionato. La squadra di Palladino è reduce da un gran momento di forma: cinque vittorie consecutive in Serie A con solamente 2 reti subite in questi ultimi cinque match per un totale di 9. Meglio dei viola solo Juventus e Napoli rispettivamente con 7 e 8 reti subite. 14:15

Buon pomeriggio e benvenuti a Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 12ª giornata di Serie A!14:03