Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:09

La Lazio soffre ed espugna lo U-Power Stadium! E' bastato il gol del suo capitano per portare a casa la vittoria ed i 3 punti!19:57

90'+6' FISCHIA TRE VOLTE COLOMBO! Monza-Lazio 0-119:55

90'+6' Caprari calcia sulla barriera e mette di fatto i titoli di coda alla partita!19:54

90'+4' Punizione dal limite per il Monza! Allo scadere un'ottima chanche per i brianzoli! Caprari sul pallone.19:52

90'+3' Altro angolo per il Monza sul quale arriva anche Turati! Provedel fa la voce grossa e cattura il pallone.19:51

90'+2' Baroni toglie dal campo Guendouzi. Entra in campo Gigot, terza presenza per lui.19:50

90'+1' Dany Mota non calcia da posizione favorevole e perde un tempo di gioco con un controllo decisamente complicato. Palla ancora in corner!19:50

90' Ancora allontana Romagnoli con un grande anticipo su Djuric.19:49

90' 4 minuti di recupero per le speranze del Monza.19:48

89' Inoltre Samuele Birindelli entra al posto di Pereira.19:48

89' Muove i pezzi sulla scacchiera Nesta. Warren Pierre Bondo esce ed entra Andrea Petagna.19:47

88' Kyriakopoulos crossa dalla sinistra. Djuric svetta e sbatte su Romagnoli.19:46

85' TURATI SALVA!! Castellanos servito in area completamente solo e in posizione regolare calcia dopo aver effettuato una finta. Turati para di mano e di faccia! Palla in angolo. Che occasione!19:44

83' Ammonito Matteo Pessina che colpisce Rovella dopo essere stato anticipato.19:42

82' Castellanos, servito da Vecino, sposta la palla sul destro e conclude da fuori area. Tiro potenta che non centra lo specchio della porta.19:41

81' Monza che ci sta provando con tutti i mezzi a disposizione. Pressione costante sulla formazione avversaria.19:40

81' Buono spunto di Isaksen che sceglie il destro per crossare. Deviazione che fa impennare la sfera e arriva l'uscita sicura di Turati.19:39

80' Altro squillo del Monza con Bianco che prova a piazzarla dal limite dell'area. Conclusione sballata.19:38

78' Isaksen percorre tutta la lunghezza dell'area di rigore in cerca di spazio per concludere. Tiro di sinistro debole da posizione defilata che si spegne sul fondo.19:37

77' Palla pigra in direzione di Kyriakopoulos. Isaksen prova dunque ad anticiparlo ma lo travolge e viene ammonito da Colombo.19:35

75' Esce un esausto Nuno Tavares. Inizia la partita di Tijjani Noslin.19:34

75' Altro doppio cambio per Baroni. Mattia Zaccagni lascia spazio a Luca Pellegrini.19:33

75' Nesta inserisce Gianluca Caprari al posto di Daniel Maldini.19:32

72' MALDINI SPRECA NUOVAMENTE! Azione fotocopia a quella del 10° minuto di gioco. Contropiede Monza. Kyriakopoulos mette un pallone rasoterra all'indetro e Maldini arriva a rimorchio. Colpisce male anche questa volta di prima intenzione e la palla finisce altissima sopra la traversa.19:31

71' IZZO! Ancora il Monza pericoloso du calcio d'angolo! Kyriakopoulos calcia sul palo lontano dove giganteggia Izzo che colpisce di testa. Provedel blocca a terra!19:30

68' SALVA NUNO TAVARES! Maldini si accende e mette una gran palla rasoterra sul secondo palo dove si avventano Dany Mota e Provedel, con il primo che sembra leggermente in anticipo. Nuno Tavares rinviene con un intervento pulito anticipando col piede destro il portoghese. Palla in angolo.19:28

65' Maldini batte un angolo dalla destra e trova Dany Mota, solo sul primo palo, che di testa non riesce a girare verso lo specchio della porta. La palla va comunque in direzione del secondo palo dove però non si è inserito nessun offendente della formazione brianzola.19:24

63' Trova spazio Kyriakopoulos sulla sinistra. Cross dell'esterno greco fuori dalla disponibilità dei suoi compagni.19:22

61' Timide proteste dei giocatori del Monza per un contatto tra Pessina e Nuno Tavares nell'area bianco-celeste. Colombo fa continuare il gioco.19:21

60' Esce anche Pedro ed entra nel rettangolo di gioco Gustav Tang Isaksen.19:20

60' Doppia sostituzione per Baroni. Cambia la punta centrale togliendo dal campo Boulaye Dia e inserendo el Taty Castellanos.19:19

59' Frangente di partita totalmente a favore della squadra allenata da Baroni. La Lazio ha in mano il pallino del gioco e si sta rendendo molto più pericolosa rispetto agli avversari. Non stanno però concretizzando le occasioni e mancano ancora 30 minuti al termine della sfida.19:18

57' Daniel Maldini viene ammonito per proteste. 19:16

55' Primo cartellino giallo del secondo tempo sventolato in direzione di Alessandro Bianco.19:16

55' Nesta effettua il primo cambio del match. Esce Andrea Carboni ed entra Matteo Pessina.19:14

54' Ancora Nuno Tavares scende sulla sinistra che, per una volta, non cerca l'assist ma tenta la conclusione da posizione defilata. Palla abbondantemente alta.19:15

53' Sgasata di Nuno Tavares che arriva incontenibile sul fondo e mette una gran palla al centro. Dia in tuffo non ci arriva per un soffio!19:13

52' ANCORA LAZIO! Sugli sviluppi del corner arriva palla al limite per Rovella che calcia al centro della porta e trova la risposta di Turati!19:12

50' PERICOLOSA LA LAZIO! Dia e Marusic combinano in area con il primo che serve il compagno in profondità che mette un bellissimo pallone che attraversa tutta l'area di rigore perché nessuno ha attaccato quello spazio. Recupera il pallone Nuno Tavares che danza sulla linea di fondo e arriva vicino alla porta dove viene contrastato da Turati che rimane a terra dolorante. L'azione continua nonostante l'estremo difensore del Monza sia ancora a terra e una quando una conclusione di Guendozi viene deviata in angolo si alzano a gran voce le proteste dei giocatori brianzoli.19:11

49' Vecino si propone tra le linee, viene servito e si gira benissimo trovando spazio per portare palla. Arriva fino al limite dell'area di rigore prima di venire contrastato dalla difesa avversaria.19:07

46' Colombo ordina a Provedel di mettere fuori il pallone, sgonfio, affinchè venga sostituito.19:05

46' SI RICOMINCIA! Nessun cambio all'intervallo per le 2 compagini. Palla gestita dal Monza.19:04

Ritmi non troppo elevati in questi primi 45 minuti di gioco, ma nonostante questo le azioni da gol non sono mancate. Complici anche diversi errori commessi da entrambe le compagini con palloni persi in zone pericolose. Vi aspettiamo tra pochissimo per assistere assieme alla ripresa di questa partita!18:52

La sblocca capitan Zaccagni al minuto 36 con un palla a girare stupenda sul secondo palo che non lascia scampo all'incolpevole Turati. 3 minuti prima un tiro fotocopia di questo si era stampato sul palo. 18:50

45'+1' Termina il primo tempo! Monza-Lazio 0-118:48

45' 1 minuto di recupero.18:47

45' Nuno Tavares fa partire una palla bassa in area del Monza. Pasticciano Pablo Marì e Izzo con la palla che si ferma pericolosamente all'interno dell'area. Spazza via Turati.18:47

43' DANY MOTA!! Viene servito Maldini in area di rigore e nel contrasto con un avversario la palla si impenna e va verso l'attaccante portoghese che se coordina e tenta la rovesciata!! Colpo esteticamente perfetto ma la palla esce, non di molto, sopra la traversa!18:46

39' Pedro Pereira arriva in fondo sull'out di destra e crossa al centro. Maldini non riesce a controllare la sfera che si spegne sul fondo nonostante lo sforzo di Dany Mota per provare a tenerla in campo.18:41

36' GOL!! Monza-LAZIO 0-1!! Zaccagni ci riprova e va a segno!! Guendouzi lo serve al limite dell'area di rigore. Sposta palla sul destro e va ancora col tiro a giro che questa volta gonfia la rete alle spalle di Turati!



Guarda la scheda del giocatore Mattia Zaccagni18:39

33' PALO DI ZACCAGNI! Zaccagni tenta la conclusione a girare da sinistra. La palla gira ma non abbastanza e viene respinta dal palo lontano! Arriva Pedro che non risce a centrare la porta sulla ribattuta.18:36

32' Tiro centrale di Maldini da fuori area che non impensierisce Provedel.18:34

32' Lancio stupendo di Provedel che pesca Zaccagni. Ottimo controllo dell'esterno che si accentra e aspetta l'inserimento di Pedro servendolo troppo lungo con la palla che si spegne sul fondo.18:34

27' Sugli sviluppi del corner Kyriakopoulos tenta la conclusione che va a sbattere su Pedro. Check VAR per un possibile tocco col braccio dell'attaccante spagnolo. Braccio attaccato al corpo, si continua a giocare.18:30

26' Dany Mota punta Nuno Tavares che lo argina concedendo calcio d'angolo al Monza.18:28

24' Incursione di Zaccagni che prova a servire Dia al centro dell'area di rigore. La palla, deviata, arriva invece a Vecino che a sua volta pasticcia e perde il possesso. 18:26

22' Fase di partita lenta in cui la Lazio staziona nelle metà campo del Monza, con la difesa brianzola che chiude gli spazi in maniera precisa.18:24

19' Ottimo contropiede del Monza che si distende in rapidità. Arriva al cross Maldini e Bianco gira di testa senza trovare lo specchio della porta.18:20

18' Cartellino giallo anche per Pereira che entra in ritardo su Nuno Tavares che gli era sfuggito sulla fascia sinistra.18:19

17' Andrea Carboni scivola su Pedro per contrastare una ripartenza della Lazio e trova solo le gambe dello spagnolo. Cartellino giallo.18:18

15' Sugli sviluppi del calcio d'angolo sbaglia l'ntervento Turati che perde il controllo del pallone. Arriva però l'intervento di Colombo che fischia un fallo in attacco.18:17

14' ANCORA LAZIO! Palla a Nuno Tavares che prova a crossare la palla sul secondo palo. Trova una deviazione che fa impennare pericolosamente la sfera e che mette in difficoltà il portiere dei brianzoli che mette in angolo.18:16

11' OCCASIONE DIA! Dia riceve all'interno dell'area di rigore e da posizione leggermente defilata va col mancino di potenza. Turati alza sopra la traversa con un gran colpo di reni! Calcio d'angolo.18:14

10' SPRECA MALDINI! Dany Mota arriva sul fondo e dalla destra fa partire una palla bassa che taglia l'area di rigore. Arriva a rimorchio Maldini che dall'altezza del dischetto colpisce malissimo e spara alto!18:12

9' Rovella attacca lo spazio nella corsia di destra e viene servito. Buona l'iniziativa del 6 laziale ma il cross viene arpionato da Turati.18:10

6' Primissima fase di gioco con la Lazio quasi sempre in possesso del pallone. Fanno girare palla specialmente nelle retrovie e sono già 2 i passaggi sbagliati in posizioni rischiose sui quali il Monza poteva fare male.18:09

5' Bel duello fisico tra Djuric e Romagnoli. Il centrale laziale riesce a mettere in rimessa laterale.18:09

2' Palla velenosa persa da Gila che ha tentato un disimpegno senza appoggiarsi sui compagni. in una situazione di 4 contro 3 Dany Mota arriva alla conclusione da fuori area. Pallone sopra la traversa.18:04

1' Punizione conquistata da Dany Mota a centrocampo, fallo di Guendouzi. 18:03

INIZIA LA PARTITA! Primo pallone giocato dalla formazione ospite.18:01

Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per Monza-Lazio!18:00

Le scelte di Baroni. Turno di riposo per Castellanos e Lazzari. Nel tridente offensivo giocheranno Zaccagni e Pedro ai lati di Dia, che oggi agirà da punta centrale. Trova spazio Vecino a centrocampo assieme a Guendouzi e Rovella.17:27

Le scelte di Nesta. Maldini e Mota agiranno alle spalle del terminale offensivo Djuric. Chance per Bianco al fianco di Bondo con Pessina che va in panchina. In difesa Izzo e Carboni braccetti, con Marí al centro a proteggere Turati.17:22

A disposizione Lazio. Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Castellanos, Noslin, Isaksen, Tchaouna, Lazzari, Bordon.17:20

A disposizione Monza. Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Maric, Valoti, Pessina, Petagna, Postiglione, Vignato.17:20

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO. Baroni dispone i biancocelesti ccol 4-3-3. Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Zaccagni, Dia, Pedro.17:16

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA. Nesta affronta la partita schierando il 3-4-2-1. Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.17:05

Il direttore di questa sfida sarà Andrea Colombo della sezione di Como. I suoi assistenti saranno Scarpa e Bahri. Il ruolo da IV ufficiale sarà ricoperto da Bonacina, mentre nei ruoli di VAR e AVAR ci sono Abisso e Massa.17:02

La Lazio sta vivendo un momento decisamente positivo. Da Settembre ad oggi, in tutte le competizioni, solo 2 passi falsi per la squadra di Baroni che è incappata in 2 sconfitte nelle trasferte di Firenze e di Torino contro la Juventus. Il resto solo vittorie! Le ultime gioie per i biancocelesti sono arrivate contro il Cagliari per 2-1 in campionato e sempre per 2-1 con il Porto in Europa League, competizione in cui la Lazio si trova sola al comando a punteggio pieno nella classifica generale. In campionato invecesi trova momentaneamente a 22 punti al 6° posto, visti i 3 punti conquistati questo pomeriggio da Atalanta e Fiorentina. Dunque Baroni cercherà oggi di non perdere il passo con il gruppo davanti in attesa anche dello scontro al vertice di questa sera tra Inter e Napoli.16:59

Il Monza non vince in campionato dall'ottava giornata, quando si era imposto con un netto 3-0 a Verona contro l'Hellas. Nell'ultimo turno è arrivata una sconfitta (la quinta stagionale) contro il Milan di Fonseca per 0-1. Duro Nesta nel post-partita mentre commentava il gol annullato per un fallo dubbio subito da Theo Hernandez. In questo momento i Brianzoli arrancano all'ultimo posto a pari punti, 8, con la neopromossa Venezia.16:50

Ci troviamo allo U-Power Stadium! Il Monza di Alessandro Nesta ospita la Lazio di Marco Baroni.16:39

Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Lazio, gara valida per la 12a giornata di Serie A!16:37