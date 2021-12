Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori19:43

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta dell'incontro tra Genoa e Sampdoria, match inaugurale della diciassettesima giornata di Serie A.19:43

Il derby di Genova è incastrato nei bassifondi della classifica di Serie A, dove l’ansia di fare punti aumenta e la pressione pure. Soprattutto per il Genoa, la stracittadina ha un peso enorme: il Grifone è penultimo in classifica, con 10 punti a +2 sul fanalino di coda Salernitana, e non vince in dal 12 settembre. Il cambio in panchina per ora non ha portato risultati: un solo punto in quattro giornate per Shevchenko, con nessun gol segnato.19:47

La Sampdoria non se la passa molto meglio: i punti in classifica sono 15 e le sconfitte consecutive due, contro Fiorentina e Lazio. Il futuro di Roberto D’Aversa è in bilico, oltre alla complicata situazione societaria, e i blucerchiati non possono permettersi di perdere, con il rischio di vedersi avvicinare dalla zona retrocessione. Un derby in cui ci si gioca tantissimo, dunque.19:48

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Shevchenko.19:49

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Adrien Silva, Candreva; Gabbiadini, Caputo. All. D'Aversa.19:51

Shevchenko propone Pandev ed Ekuban in avanti, ma ha la possibilità di inserire il recuperato Destro a gara in corso. Hernani farà la mezzala insieme a Sturaro ai lati di Badelj. Capitan Criscito è recuperato e torna in difesa, dove Vanheusden la spunta su Biraschi. Ghiglione e non Sabelli sulla corsia di destra.19:51

D'Aversa sceglie Adrien Silva e Caputo anzichè Verre e Quagliarella, allargando Thorsby sulla fascia a centrocampo. Gabbiadini sarà la spalla dell'ex Sassuolo in attacco. Davanti ad Audero confermata la coppia Yoshida-Colley, lasciati in panchina sia Dragusin sia Chabot. Augello vince il ballottaggio a sinistra al posto di Murru.19:53