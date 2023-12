Il Torino è invece lanciatissimo dopo la grande vittoria contro l’Atalanta (3-0) e si trova al 10° posto provvisorio in classifica con 19 punti, uno in più degli avversari odierni. In sette trasferte finora disputate, i granata hanno raccolto due vittorie, un pari e 4 sconfitte, ma non trovano i tre punti dal 28 ottobre (1-0 a Lecce).12:07