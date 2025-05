Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:02

Il match del Sinigaglia termina col successo del Como per 3-1. Il primo tempo termina con i padroni di casa avanti per 2-1, al termine di una prima parte di gara avvincente. Nella prima parte di gara i comaschi fanno la partita, mentre gli ospiti agiscono prevalentemente in contropiede, ma sono proprio i sardi a passare in vantaggio con una conclusione di Adopo che passa sotto la pancia di Reina. Il copione non cambia nella seconda metà di frazione, ma gli uomini di Fabregas ribaltano il risultato nei minuti finali, prima con un pallonetto di Caqueret e poi con uno splendido destro a giro di Strefezza. Nella ripresa il Cagliari preme alla ricerca del pareggio, ma a un quarto d’ora dalla fine Cutrone sfrutta un pregevole lancio di Nico Paz per siglare la rete del definitivo 3-1.16:59

90'+7' Fischio finale dell'incontro. Como-Cagliari 3-116:58

90'+5' Giallo per il Cagliari. Ammonito Roberto Piccoli per un fallo in attacco.16:58

90'+5' Cross di Zortea per Piccoli, che non raggiunge il pallone.16:55

90'+3' Gran punizione di Nico Paz, il cui sinistro sfiora l'incrocio dei pali.16:53

90'+1' Sei minuti di recupero.16:51

90' Kempf è a terra dolorante alla caviglia a seguito di un contrasto a centrocampo con Pavoletti.16:51

87' Felici mette un pallone in mezzo che, deviato dalla difesa, arriva a Marin, il cui destro rasoterra esce di poco a lato.16:48

84' Cutrone al limite dell'area si libera e tira, ma la conclusione finisce alta.16:45

83' Cambio in difesa per il Como. Esce Alex Valle ed entra Alberto Moreno Pèrez.16:44

81' Fadera viene lanciato in profondità, ma al momento di concludere viene rimontato dalla difesa.16:42

80' Fadera recupera un pallone sulla trequarti e lancia Cutrone, ma la conclusione da ottima posizione dell'attaccante viene respinta da Deiola.16:40

79' Cambio sulla trequarti per il Cagliari. Esce Zito Luvumbo ed entra Gianluca Gaetano.16:43

79' Cambio a centrocampo per il Cagliari. Esce Antonine Makoumbou ed entra Razvan Marin.16:41

77' GOL! COMO-Cagliari 3-1. Rete di Patrick Cutrone, che insacca in rete dopo un lancio da metacampo di Nico Paz di esterno. Il Var corregge nuovamente la decisione dell’arbitro, che aveva fischiato fuorigioco all’attaccante.



Guarda la scheda del giocatore Patrick Cutrone16:40

77' Cutrone, lanciato in profondità, mette in pallone in rete, ma per l'arbitro è in fuorigioco.16:38

75' Giallo per il Cagliari. Ammonito Leonardo Pavoletti per una sbracciata ai danni di Kempf.16:37

74' Cambio per il Como. Esce il centrocampista Lucas da Cunha ed entra il centrocampista Alieu Fadera.16:35

72' Cambio per il Cagliari. Esce il centrocampista Michel Adopo ed entra l'attaccante Leonardo Pavoletti.16:33

68' Giallo per il Cagliari. Ammonito Michel Adopo per una trattenuta prolungata ai danni di Nico Paz.16:29

65' Spunto dalla destra di Luvumbo, che entra in area e di sinistro calcia a giro. Pallone che termina alto.16:26

63' Zortea prova la conclusione dalla lunga distanza, che termina alta.16:23

62' Cambio di esterni per il Como. Esce Mergim Vojvoda ed entra Ignace Van der Brempt.16:25

62' Cambio a centrocampo per il Como. Esce Maxence Caqueret ed entra Yannik Engelhardt.16:24

61' Cambio in attacco per il Como. Esce Anastasios Douvikas ed entra Patrick Cutrone.16:23

61' Cambio a centrocampo per il Cagliari. Esce Nicolas Viola ed entra Alessandro Deiola.16:22

60' Cambio di esterni per il Cagliari. Esce Gabriele Zappa ed entra Mattia Felici.16:21

57' Piccoli di testa, su cross di Luvumbo, colpisce da buona posizione ma non trova la porta, dopo che in precedenza lo stesso Piccoli, su cross di Zortea, era stato anticipato da Reina.16:18

51' Dopo un lungo fraseggio Vojvoda crossa dalla destra per Nico Paz, che col destro impatta però male.16:11

48' La punizione di Viola termina alta.16:08

47' Makoumbou si conquista una punizione molto pericolosa dal limite.16:08

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Cagliari.16:06

45'+5' Fischio finale del primo tempo. Como-Cagliari 2-115:51

45'+4' Douvikas protegge il pallone e appoggia dietro per Nico Paz, che dalla distanza calcia alto.15:50

45'+2' GOL! COMO-Cagliari 2-1. Rete di Gabriel Strefezza, che riceve sulla fascia sinistra da Nico Paz, si avvicina all’area, rientra e fa partire un destro a giro sul secondo palo, sul quale nulla può Caprile.



Guarda la scheda del giocatore Gabriel Strefezza15:49

45'+1' Zappa prova la conclusione di sinistro dal limite, parata senza difficoltà da Reina.15:47

45'+1' Tre minuti di recupero.15:47

43' Traingolo tra Douvikas e Caqueret, concluso da quest'ultimo con un destro alto da buona posizione.15:45

40' GOL! COMO-Cagliari 1-1. Rete di Maxence Caqueret, che batte Caprile con un pallonetto su lancio di Perrone. Dopo un controllo Var l’arbitro concede la rete dopo che in precedenza aveva fischiato fuorigioco del trequartista.



Guarda la scheda del giocatore Maxence Caqueret15:43

40' Caqueret, lanciato in profondità da Perrone, batte Caprile con un pallonetto. L'arbitro fischia però un fuorigioco.15:41

36' Vojvoda crossa da destra per Douvikas, la cui conclusione al volo termina alta.15:37

33' Viola imbuca per Piccoli, il cui sinistro viene ribattuto da Reina e respinto da Goldaniga.15:34

32' Cross di Piccoli da sinistra respinto dalla difesa.15:34

30' Douvikas, che stava entrando in area, viene trattenuto da Obert, ma per l'arbitro è tutto regolare.15:32

30' Cross d'esterno di Nico Paz respinto da Caprile in tuffo.15:31

28' Corner battuto da Da Cunha verso il limite dell'area, con conclusione di sinsitro di Nico Paz che impegna Caprile.15:31

28' Sul corner Augello stoppa la conclusione prima di Douvikas e poi di Kempf15:30

27' Spunto di Strefezza sulla sinistra, che crossa, ma Vojvoda manca la deviazione. Il pallone giunge a Nico Paz, che si guadagna un corner.15:29

22' GOL! Como- CAGLIARI 0-1. Rete di Michel Adopo. Luvumbo da sinistra mette in mezzo un pallone, che attraversa tutta l’area di rigore e viene raccolto da Zortea, che imbecca Adopo, il cui tiro passa sotto la pancia di Reina.



Guarda la scheda del giocatore Michel Adopo15:25

20' Strefezza prova l'imbucata per Paz ma la difesa intercetta.15:21

18' Giallo per il Como. Ammonito Maxence Caqueret per aver stoppato la ripartenza di Zappa.15:19

15' Nico Paz lancia Douvikas in profondità, ma Obert riesce ad anticiparlo prima della conclusione.15:16

14' Il cross di Vojvoda viene ribattuto dalla difesa del Cagliari. I giocatori del Como chiedono il fallo di mano.15:16

7' Contropiede Cagliari concluso da un sinistro rasoterra di Viola, che termina a lato di pochissimo.15:09

6' Sinistro da fuori area di Perrone respinto in corner da Caprile.15:08

5' Prima Caqueret prova a concludere, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa. Sul pallone si avventa Valle, che calcia alto.15:06

2' Viola è a terra a seguito di uno scontro con Kempf e viene soccorso dai sanitari.15:04

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Como.15:01

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Francesco Forneau di Roma.14:57

Cesc Fabregas viene premiato prima dell'inizio della partita come allenatore del mese di Aprile.14:55

CAGLIARI(3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Viola, Augello; Piccoli, Luvumbo Allenatore: Davide Nicola14:46

COMO(4-2-3-1): Reina; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Caqueret, Strefezza; Douvikas Allenatore: Cesc Fabregas15:01

Lo scontro diretto della gara di andata, giocata in Sardegna, è terminato 1-1.14:33

Gli ospiti hanno perso nella giornata precedente in casa contro l’Udinese e sono 14esimi in classifica con 33 punti, 7 in più del Venezia terz’ultimo.14:32

I padroni di casa, reduci da cinque successi consecutiva, si trovano con 45 punti al decimo posto.14:31

Benvenuti allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como per la sfida tra Como e Cagliari, gara valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A.14:30

