90'+5' FINISCE QUI! L'Empoli batte il Parma 2-1 ed esce dalla zona retrocessione, almeno per una notte. Decide la magia di Anjorin.22:41

90'+4' L'EMPOLI SI MANGIA IL 3-1! Konatè prima dribbla alla grande Leoni, poi sbaglia tutto davanti a Suzuki che lo ipnotizza sulla conclusione del possibile 3-1. C'era Sambia libero sul secondo palo...22:40

90'+3' Konaté per Sambia che prova ad azionare la sua velocità. C'è però in vantaggio Suzuki, ma sbaglia il rinvio. Palla ancora per l'Empoli che guadagna secondi.22:39

90'+2' Djuric salta ancora una volta più in alto di tutti, palla per Hernani che però controlla col braccio. Punizione per l'Empoli.22:38

90' 5 minuti di recupero in questo finale...22:36

89' Contropiede Parma ora, ma Viti chiude spendendo un fallo tattico. Giallo per il difensore dell'Empoli.22:34

88' CONTROPIEDE EMPOLI! Solbakken riparte veloce, palla per Fazzini che ci prova due volte dal limite dell'area ma viene murato da Hernani.22:34

87' 2° gol in campionato per l'ex Chelsea.22:33

86' GOL! EMPOLI-Parma 2-1. Rete di Faustino Anjorin. Nuovo vantaggio dell'Empoli con la sponda di Konatè che serve Anjorin che fa partire un destro imparabile per Suzuki. Tutto partito da Fazzini che non si era arreso al pareggio momentaneo degli ospiti.



85' DENTRO SOLBAKKEN! Fuori Sebastiano Esposito che non ce la faceva più. Sarà Solbakken a fare da prima punta in questo finale di partita.22:30

85' FUORI HENDERSON! Via un centrocampista di esperienza, ma entra Konatè che è un altro giocatore che può sfruttare la sua velocità nel finale.22:30

84' MARIANUCCI VICINO AL GOL! Il difensore dell'Empoli fa tutto da solo, due dribbling, poi tira col mancino sfiorando la traversa della porta di Suzuki.22:29

82' ANCORA HERNANI! Nuovo tentativo del brasiliano su calcio di punizione, ma non trova lo specchio della porta di Vasquez.22:27

81' CI PROVA HERNANI! Il brasiliano ci prova direttamente da calcio di punizione, nonostante la posizione non fosse ideale per un destro: tiro potente ma c'è Vasquez che respinge con i pugni.22:27

79' Gioco che resta fermo. Valeri è rimasto a terra dolorante alla caviglia e il Parma non ha più cambi a disposizione.22:26

78' ANCORA PARMA! Buona punizione conquistata da Valeri proprio all'altezza della bandierina. Guadagna campo e secondi preziosi il Parma che, ricordiamo, sta giocando in 10.22:25

78' FUORI BONNY! Ora Chivu inserisce un difensore in più. Dentro Balogh per Bonny che, anche se non era in fuorigioco, è stato attivo sul gol di Djuric che è valso il pareggio. Ora Chivu vuole altro.22:23

77' DENTRO SAMBIA! D'Aversa toglie Cacace che aveva perso lucidità. Da un suo stop sbagliato è nata la punizione che ha portato al pareggio del Parma. Al suo posto entra Sambia per velocizzare il gioco.22:23

75' Gol convalidato. Non abbiamo visto il fermo immagine ancora, ma è stata considerata regolare la posizione di Bonny davanti a Vasquez.22:22

74' Quinto gol in campionato per Milan Djuric. Il primo con la maglia dal Parma, dal suo arrivo a gennaio.22:21

73' GOL! Empoli-PARMA 1-1. Rete di Milan Djuric. Incredibile pareggio dei Ducali col colpo di testa di Djuric sugli sviluppi di un calcio di punizione. Occhio però al possibile fuorigioco attivo di Bonny che non tocca la palla, ma disturba Vasquez.



73' GIALLO A CACACE! Cacace rifila un pestone a Hernani dopo uno stop sbagliato e si prende un cartellino giallo.22:19

71' PRIMO CAMBIO EMPOLI! Ritrova il campo Anjorin che prende il posto di Grassi, quest'oggi perfetto in mezzo al campo.22:17

69' Ecco il primo tocco di Djuric che cerca una sponda per Bonny, ma la seconda punta del Parma si fa anticipare da Ismaijli. Poi Esposito guadagna una punizione nella propria metà campo.22:15

66' OCCHIO A FAZZINI! Controllo e ingresso in area di Fazzini che supera Delprato, ma non Leoni che si immola e manda in angolo. Sarebbe stato da solo davanti a Suzuki il trequartista dell'Empoli.22:12

66' DENTRO HERNANI! E a centrocampo dentro Hernani per avere più fluidità negli scambi. Lascia il campo Sohm.22:11

65' DENTRO DJURIC! Chivu metto mano alla squadra con una doppia sostituzione. Staffetta Pellegrino-Djuric, con l'ex Monza che proverà a far male alla difesa dell'Empoli.22:11

63' Occasione sfumata per l'Empoli dopo lo scambio Fazzini-Gyasi, palla per Cacace che perde il duello con Delprato. C'era Fazzini pronto allo scarico e stava arrivando a sinistra Pezzella.22:09

60' ERRORE PARMA! Viti scivola con Hainaut che scappa via, ma l'esterno del Parma non riesce a crossare incespicando sul pallone. Poteva gestirla meglio qui la squadra di Chivu visto che Bonny e Pellegrino erano in area pronti per colpire.22:05

59' DENTRO CAMARA! Chivu fa uscire Ondrejka che oggi non era ispirato. Al suo posto Drissa Camara che va rimpolpare il centrocampo.22:04

58' CI PROVA FAZZINI! Sugli sviluppi del corner arriva il destro al volo di Fazzini che sfiora la traversa. Sempre 1-0 dopo una doppia occasionissima per gli empolesi che non riescono a scappare.22:04

57' HENDERSON SFIORA IL GOL! Il centrocampista empolese si accentra sul sinistro, conclusione che sfiora il palo alla destra di Suzuki. C'è stata anche una deviazione di Keita e quindi angolo per l'Empoli.22:04

55' Ancora Fazzini a far ripartire la squadra, spende il fallo Hainaut che non voleva lasciare campo all'Empoli. Anche perché dietro il Parma non era ben messo in campo.22:01

54' Buon calcio di punizione conquistato da Bonny per il fallo di Pezzella. Il Parma guadagna una punizione e soprattutto campo.21:59

51' Esposito sfinito. La palla sembrava importante quella di Henderson per lui, ma l'attaccante dell'Empoli si ferma. Un po' per la stanchezza, un po' perché pensava di essere in fuorigioco. Era però in posizione regolare.21:58

48' Esposito prova a lanciare Fazzini nello spazio, scatto del trequartista dell'Empoli a tentare di bruciare Leoni ma capisce tutto Suzuki che recupera in uscita.21:53

47' Niente cambi per Chivu che vuole tenersi gli slot a disposizione ancora per qualche minuto. Prima vuole vedere la reazione dei suoi in uscita dagli spogliatoi.21:52

46' SI RIPARTE AL CASTELLANI! Empoli-Parma riparte dal risultato di 1-0, decide per ora il gol di Fazzini.21:51

Parma che deve quindi reinventarsi. In questo finale di tempo, dopo l'espulsione, si è giocato a 4 in difesa, ma era un Parma che aveva trovato la sua quadra - dall'arrivo di Chivu - con la difesa a tre. Vediamo se farà qualche altro cambiamento l'allenatore romeno che, però, deve sistemare maggiormente l'attacco. Pellegrino e Bonny hanno avuto davvero pochi palloni giocabili. L'Empoli deve stare attento molto alla fascia sinistra, dove arrivano tutti i pericoli, ma deve soprattutto essere più efficace quando arriva sottoporta.21:39

Meglio l'Empoli in questo primo tempo tra il gol realizzato da Fazzini e le altre chance non sfruttate dalla squadra di D'Aversa. C'è però il giusto atteggiamento da parte dei padroni di casa che vogliono assolutamente invertire la rotta, considerando la striscia di 20 risultati consecutivi senza vittoria. Dall'altra parte un Parma non perfetto nelle letture difensive. E che ha creato poco, anche se quella di Pellegrino è stata davvero un'occasionissima.21:37

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Avanti l'Empoli per 1-0 grazie al gol di Fazzini. Parma in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Valenti.21:36

45'+3' OCCASIONE EMPOLI! Gyasi non riesce a calciare grazie all'opposizione di Leoni, scarico all'indietro per Fazzini che va al tiro di prima intenzione, ma sfiora soltanto il palo alla sinistra di Suzuki.21:35

45'+1' Ancora una grande chiusura di Leoni che ruba il tempo a Fazzini che si era inserito in area.21:33

45' Tre minuti di recupero...21:31

43' CI PROVA CACACE! Fazzini non trova Esposito, c'è però Cacace che si libera e va al tiro, murato da Delprato.21:30

42' LEONI SU GYASI! L'esterno dell'Empoli sfugge via sulla destra, Gyasi prova a superare anche Leoni che però in un secondo tempo mette il fisico e favorisce l'uscita di Suzuki. Ottimo intervento difensivo.21:29

38' Si può ripartire. Delprato è fuori dal campo, ma chiede già di rientrare. Intanto Pellegrino subisce fallo a metà campo. Guadagna una punizione e fa salire la squadra in questo momento difficile.21:24

36' Gioco fermo. Non per rivedere tutto alla VAR, ma per le condizioni di Delprato che dovrebbe aver preso un colpo sull'occhio. Il capitano della Parma resta a terra.21:22

35' ALTRO EPISODIO DA MOVIOLA! Fazzini entra in area e va giù dopo un contatto con Leoni. L'arbitro Fabbri dice di continuare: per lui non c'è stato niente. E il VAR sicuramente non interverrà considerando la scelta di campo di Fabbri.21:22

33' CI PROVA ESPOSITO! Cacace tocca per Sebastiano Esposito che prova il destro di potenza ma non trova la porta di Suzuki.21:19

32' Parma che passa alla difesa a 4. Intanto Fabbri non fa battere perché ha da dire qualcosa alla panchina dell'Empoli, evidentemente per qualche protesta di troppo prima del cartellino per Valenti.21:19

31' PARMA IN 10! Valenti, già ammonito, commette fallo su Esposito trattenendolo prima dell'ingresso in area. Espulsione per doppia ammonizione e punizione interessante per l'Empoli.21:18

30' 60% di possesso palla per il Parma dopo la prima mezz'ora di gioco21:16

29' Valeri crossa da sinistra per Hainaut, capisce tutto Pezzella che anticipa l'esterno del Parma.21:16

28' Bella giocata di Cacace che libera Pezzella sulla fascia mancina, Pezzella raggiunge il fondo del campo per crossare ma viene in realtà fermato per fuorigioco.21:14

27' Ancora proteste da parte dell'Empoli per un contatto tra Keita e Cacace. Resta a terra il giocatore di casa sull'out di sinistra, ma non c'è nulla per il sig. Fabbri.21:14

24' Ci prova CACACE su calcio di punizione, respinge Sohm in barriera. Poi il Parma non riesce a partire in contropiede sull'anticipo di Ismaijli.21:10

23' AMMONITO VALENTI! Il difensore del Parma rifila una manata come reazione allo scontro con Henderson. Ingenuo il giocatore degli ospiti che era anche diffidato.21:09

22' Resta a terra Liam Henderson dopo uno scontro. Protestano i giocatori dell'Empoli.21:08

21' PARMA VICINO AL PAREGGIO! Hainaut sfugge a Pezzella, cross per Pellegrino che va di testa sfiorando il palo alla destra di Vasquez.21:07

16' Gyasi cerca Cacace sul secondo palo, ma viene anticipato da Delprato. Arriva poi Pezzella sulla sinistra, ma non riesce a crossare sull'opposizione di Hainaut.21:02

14' CI PROVA GRASSI! L'Empoli vola sulle ali dell'entusiasmo per il gol fatto e ci prova anche Grassi da fuori dopo una buona giocata dei padroni di casa, il tiro però è centrale e para in due tempi Suzuki.21:00

12' 3° gol in campionato per Fazzini.20:59

11' GOL! EMPOLI-Parma 1-0. Rete di Jacopo Fazzini. Vantaggio dei toscani che sfruttano un calcio piazzato per aprire questa partita fin qui chiusa vista la posta in palio. Gran destro di Fazzini, servito da Henderson, a battere Suzuki.



9' Parma che potrebbe essere salvo matematicamente al termine di questa giornata. Serve la vittoria contro l'Empoli e non devono vincere Lecce e Venezia (che giocheranno domenica).20:59

6' Hainaut prova a sfondare sulla destra, Pezzella riesce a spazzare in qualche modo dopo essersi fatto sorprendere inizialmente sul rimpallo.20:52

3' Alla fine quello del Parma diventa un 3-4-2-1 con Bonny che viene a prendersi la palla sulla trequarti, sulla stessa linea di Ondrejka.20:50

2' Subito un rischio per Leoni nel retropassaggio a Suzuki, con il pressing di Cacace che per poco non arriva sul pallone. Spazza via il portiere del Parma.20:47

1' SI PARTE! Primo possesso per l'Empoli...20:46

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto allo stadio Castellani di Empoli (Computer Gross Arena). A dirigere questo incontro sarà il sig. Michael Fabbri della sezione di sezione di Ravenna. Il fischietto classe '83 sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Rossi e dal quarto ufficiale Mario Perri. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Daniele Paterna (VAR) e Daniele Doveri (AVAR).20:35

Anche il Parma ha tante assenze pesanti: Vogliacco, Bernabé, Cancellieri, Charpentier, Estevez, Kowalski, Mihaila e Osorio. Chivu sceglie quindi lo stesso 11 visto in campo contro il Como nel week end precedente. Da capire giusto la posizione di Ondrejka, se giocherà più in mezzo al campo o proprio alle spalle delle due punte.20:31

Nell'Empoli cambia l'attacco vista l'assenza di Colombo squalificato. C'è Sebastiano Esposito con Fazzini alle sue spalle, con Solbakken che si accomoda in panchina. La lista degli indisponibili è lunga per D'Aversa che deve fare a meno anche degli infortunati Maleh, Kouamé, Haas, Pellegri, Sazonov e Zurkowski.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera con un 3-4-1-2 in cui figurano: Suzuki - Delprato, Leoni, Valenti - Hainaut, Sohm, Keita, Valeri - Ondrejka - Pellegrino, Bonny. All. Cristian Chivu. A disposizione: Marcone, Corvi - Balogh, Lovik, Circati - D.Camara, Almqvist, Hernani, Plicco - Benedyczak, Djuric, Man, Haj.20:46

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: D.Vasquez - Marianucci, Ismaijli, Viti - Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella - Fazzini, Cacace - Seb. Esposito. All. Roberto D'Aversa. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini - Goglichidze, Tosto, Ebuehi, De Sciglio, Sambia - Anjorin, Kovalenko - Campaniello, Solbakken, Konatè.20:38

Dall'altra parte un Parma che, dall'arrivo di Cristian Chivu in panchina, ha macinato e fatto tanti punti, facendo bene anche contro le grandi. La quota salvezza non è lontana e vincere stasera potrebbe essere la svolta decisiva per avvicinarsi all'obiettivo stagionale. Parma che arriva dalla sconfitta casalinga contro il Como ma, in precedenza, aveva inanellato una striscia di 7 risultati utili consecutivi.20:22

L'Empoli è scivolato al penultimo posto in classifica. Crisi vera per la squadra toscana che non vince da 20 partite consecutive. L'ultimo successo risale al 4-1 in casa del Verona dell'8 dicembre scorso. L'ultima vittoria in casa, addirittura, risale all'1-0 sul Como del 4 novembre. 6 mesi fa. Serve vincere assolutamente per non far compagnia al Monza già retrocesso.20:19

Benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Parma, gara valida per la Giornata 36 della Serie A Enilive 2024-2025. Si gioca alla Computer Gross Arena di Empoli.20:17

