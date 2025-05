Vittoria meritata per l'Empoli anche se l'approccio al secondo tempo non era stato dei migliori. Al gol di Fazzini, infatti, aveva risposto Djuric nonostante l'inferiorità numerica del Parma. Poi è arrivata la magia di Anjorin. Come al solito sono gli episodi, i colpi tecnici di quelli più forti, a risolvere la partita. Parma che, invece, non scappa via. Sarebbe potuta arrivare la salvezza matematica in caso di vittoria questa sera e invece la squadra di Chivu se la deve ancora sudare questa salvezza.

La classifica dice Parma al 15° posto a quota 32 punti, con 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Empoli 17° a quota 28 punti a +1 sulla red zone. Ma domenica ci sarà Verona-Lecce e Venezia-Fiorentina e tutto può ancora cambiare in caso di successi di salentini e lagunari.

L'Empoli tornerà in campo il 18 maggio (ancora non c'è l'orario) quando sfiderà il Monza già retrocesso. Il Parma affronterà invece il Napoli in piena lotta per lo Scudetto.