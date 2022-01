Dove si gioca la partita:



Stadio: Unipol Domus

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori19:22

All'Unipol Domus è tutto pronto per Cagliari-Bologna, partita valevole per la 21ª giornata di Serie A inizialmente prevista per domenica 9 gennaio.19:22

I padroni di casa, reduci dalla vittoria in trasferta contro la Sampdoria dopo un digiuno di quasi tre mesi, cercano punti preziosi per non troppo perdere terreno dalle squadre al di fuori della zona retrocessione.19:28

Gli ospiti, che navigano in acque tranquille a metà classifica, hanno collezionato in totale 27 punti di cui 11 in trasferta.19:28

CAGLIARI (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Cragno - Altare, Lovato, Carboni - Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Lykogiannis - Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Radunovic, Gagliano, Pereiro, Zappa, Dalbert, Obert, Ladinetti All. Walter Mazzarri.19:36

BOLOGNA (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Skorupski - Bonifazi, Binks, Theate - Skov Olsen, Soriano, Dominguez, Svanberg, Dijks - Orsolini, Arnautovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Viola, Van Hooijdonk, De Silvestri, Stivanello, Pyyhtia, Pagliuca, Cangiano, Falcinelli. All. Sinisa Mihajlovic.19:37

Il Cagliari non tiene la porta inviolata da 11 partite interne di Serie A: risale all'aprile 2015 l'ultima occasione in cui i sardi non hanno registrato clean sheet per più incontri consecutivi in casa (17 in quel caso).19:34

Il bilancio nelle ultime 10 sfide di Serie A tra Cagliari e Bologna è in equilibrio con tre successi per parte e quattro pareggi - gli emiliani avevano vinto cinque delle precedenti sei gare contro i sardi nella competizione (1P).19:33

Mazzari dà ancora fiducia ad Altare e Carboni in difesa col neoarrivato Lovato a comporre la linea a tre. In attacco spazio a Joao Pedro e Pavoletti.19:45

Mihajlovic si affida a Skov Olsen a De Silvestri sulle corsie e schiera in attacco Orsolini e Arnautovic. Confermato in difesa dal primo minuto il giovane Binks.19:46