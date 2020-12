Dove si gioca la partita:



Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori19:58

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Sassuolo e Benevento, match di apertura della decima giornata di Serie A.19:58

Saranno Sassuolo e Benevento ad aprire ufficialmente l’undicesimo turno del campionato di Serie A: l’obiettivo è di tornare entrambe a quella vittoria che manca da un paio di giornate. I neroverdi, attualmente quinti in classifica, negli ultimi due turni hanno raccolto un solo punto e sono reduci dal pareggio esterno ottenuto sul campo della Roma. Dodicesimo posto in coabitazione con la Sampdoria invece per i campani che nell’ultima uscita hanno pareggiato a Parma.20:01

Il Sassuolo si schiera con la seguente formazione (4-2-3-1): Consigli - Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos - Locatelli, Bourabia - Maxime Lopez, Berardi, Haraslin - Djuricic. A disposizione: Pegolo, Magnanlli, Ayhan, Rogerio, Boga, Peluso, Obiang, Muldur, Rasapdori, Traore, Oddei, Schiappacasse. Allenatore: De Zerbi.20:03

Il Benevento si schiera con la seguente formazione (4-3-2-1): Montipò - Letizia, Tuia, Glik, Barba - Improta, Schiattarella, Hetemaj; Ionita, Caprari; Lapadula. A disposizione: Manfredini, Locatelli, Foulon, Pastina, Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Insigne, Di Serio, Sau, Iago Falque. Allenatore: F. Inzaghi.20:05

Filippo Inzaghi si affida invece ad un 4-3-2-1. Il tecnico giallorosso per l’occasione non può contare su Maggio, Caldirola, Moncini e Viola. Davanti a Montipò propone una linea difensiva con Letizia, Tuia, Glik e Barba. Chiavi del centrocampo affidate al rientrante Schiattarella, con Hetemaj ed Improta che completano la mediana. In attacco, Lapadula è il centravanti, supportato da Ionita e Caprari.20:08

Roberto De Zerbi disegna la sua squadra con l’ormai consueto 4-2-3-1. Assenti del match gli infortunati Chiriches, Defrel e Caputo. Linea difensiva davanti a Consigli composta da Toljan e Kyriakopoulos sugli esterni, al centro Marlon e Ferrari. Bourabia e Locatelli formano il duo di mediana, mentre sulla trequarti spazio a Berardi e Haraslin sugli esterni (panchina per Boga) e per Maxime Lopez in posizione centrale. Davanti Djuricic 'falso nueve'.20:09