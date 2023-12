Manca poco all'inizio di Cagliari-Sassuolo. Squadre divise da cinque punti, sardi penultimi in classifica.20:03

Le scelte di Ranieri: in attacco il tandem Lapadula-Oristanio, Viola a supporto. In panchina Pavoletti, Luvumbo e Petagna. Prati in regia, Zappa e Augello i terzini.20:07