Al Carlo Castellani tutto pronto per Empoli-Venezia, anticipo della terza giornata di Serie A.14:07

4-3-3 per il Venezia: Lezzerini - Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg - Fiordilino, Vacca, Busio - Aramu, Henry, Johnsen. A disp.: Maenpaa, Ebuehi, Modolo, Molinaro, Haps, Crnigoj, Heymans, Tessmann, Kiyine, Okereke, Forte.14:26

Zanetti si affida alla vecchia guardia: prima da titolare per Vacca in cabina di regia e Aramu (scontate le due giornate di squalifica) sulla trequarti. Fiordilino mezzala insieme a Busio, Johnsen a fianco di Henry in attacco. Schnegg e Mazzocchi terzini.14:21