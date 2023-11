Grazie per aver seguito la diretta di Napoli-Empoli 0-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Tim 2023-24. 14:33

Nella Giornata 13 della Serie A Tim 2023-24, al rientro dopo la sosta per le nazionali, il Napoli sarà di scena a Bergamo contro l'Atalanta, per uno scontro diretto in programma sabato 25 novembre 2023 (dalle ore 18:00). Per l'Empoli invece sfida casalinga contro il Sassuolo, con fischio d'inizio alle ore 15:00 di domenica 26 novembre 2023. 14:33

Grande, grandissimo risultato dell'Empoli, che espugna il "Maradona" con enorme merito e grazie all'eurogol di Kovalenko al 91'. Gli azzurri di mister Andreazzoli (cinque vittorie su sei sfide da allenatore contro il Napoli) salgono così a 10 punti in classifica, staccandosi provvisoriamente dalle zone meno nobili della classifica. MVP un clamoroso Berisha, autore di almeno quattro enormi parate. Napoli che si inceppa invece di nuovo: sconfitta dopo tre risultati utili di fila e mancato sorpasso sul Milan in classifica, poiché gli azzurri restano a 21 punti. 14:33

90'+6' FINISCE QUI. Napoli-Empoli 0-1. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Prontera. Pioggia di fischi dal "Maradona" verso i giocatori di casa. 14:28

90'+5' Ultima occasione per il Napoli, sull'angolo conquistato da Di Lorenzo. C'è anche Gollini a saltare in area. 14:27

90'+4' Napoli in 10, perché Mario Rui è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un problema fisico dopo un precedente scontro con Gyasi. 14:26

90'+3' AMMONITO CAJUSTE. Cartellino giallo per l'intervento in ritardo su Cacace.14:25

90'+1' GOL! Napoli-EMPOLI 0-1! Rete di Vitkor Kovalenko. Eurogol del numero 8. Ebuehi arriva quasi sul fondo dopo un'altra ottima ripartenza degli ospiti, poi mette in mezzo per il rimorchio di Kovalenko. Seppur da posizione impossibile, il numero 8 s'inventa un destro impossibile che scavalca Gollini, bacia il palo e si insacca.



Guarda la scheda del giocatore Viktor Kovalenko14:25

90' Saranno quattro i minuti di recupero in questo lunch match del 12° turno di Serie A tra Napoli ed Empoli. 14:22

89' PAZZESCO BERISHA! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla torna a in area dell'Empoli e finisce sui piedi di Kvaratskhelia. Il numero 77, seppur da posizione un po' defilata, prova il mancino a botta sicura e sta già esultando, ma il portiere avversario si esalta con una imperiale risposta di piede, salvando il risultato. 14:22

88' Tantissimi falli in questi ultimi minuti di partita e gioco totalmente frammentato dai continui fischi del direttore di gara Prontera. 14:21

85' Cinque minuti più recupero alla fine di questo Napoli-Empoli. Padroni di casa che devono tentare il forcing per conquistare i tre punti utili a scavalcare in classifica il Milan. Empoli invece che sogna di uscire dal "Maradona" con un punto davvero poco atteso alla vigilia. 14:18

84' ULTIMO CAMBIO NAPOLI. C'è Mario Rui al posto di Olivera. 14:16

82' Resiste lo 0-0 qui allo Stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli cerca di pungere ma gli manca qualcosa negli ultimi 15-20 metri, mentre l'Empoli gioca ovviamente di rimessa e prova a punire gli avversari in contropiede. 14:15

81' OUT ANCHE RANOCCHIA. Grandissima partita la sua, ma il numero 22 lascia il campo perché sfinito. Spazio a Grassi per gli ultimi 10 minuti più recupero di questo lunch match. 14:13

80' CAMBIO EMPOLI. Cancellieri, appena ammonito, lascia spazio a Maldini. 14:12

79' SUPER BERISHA! Kvaratskhelia riceve in area il cross di Di Lorenzo dopo il liscio della difesa avversaria. Il georgiano si sistema palla da posizione defilata e cerca la sassata sotto l'incrocio, ma l'estremo difensore avversario si supera con l'ennesimo ottimo intervento di questa gara. 14:12

78' AMMONITO CANCELLIERI. Il numero 20 dell'Empoli ostacola Di Lorenzo nella rimessa laterale e si prende un cartellino giallo alquanto evitabile. 14:10

75' GRAN PARATA DI BERISHA. Kvaratskhelia attira tre avversari sull'out di sinistra, poi cerca in orizzontale Lindstrom. Il numero 29 si sistema palla e calcia col destro dal limite, ma l'estremo difensore dell'Empoli risponde alla grande, deviando in angolo. 14:08

74' Resta perfetta la disposizione tattica dell'Empoli, nonostante i cambi in questa ripresa. Napoli che cerca invece sistematicamente Kvaratskhelia, ma il fenomeno georgiano non può cambiare da solo questa sfida. 14:07

73' ALTRA SOSTITUZIONE DI GARCIA. Non soltanto Politano, fuori anche Anguissa. Al suo posto c'è ora Cajuste. 14:05

72' CAMBIO NAPOLI. Lindstrom rimpiazza uno scontento Politano. 14:04

71' ANDREAZZOLI CAMBIA. Fuori un ottimo Fazzini, stremato, e spazio per Kovalenko. 14:03

69' Ancora Ostigard. Nuovo contropiede quattro contro quattro dell'Empoli, col centrale azzurro che attende Caputo e gli mura la conclusione dal limite a botta sicura con un altro grande intervento in scivolata. 14:02

68' A terra Fazzini per un problema alla caviglia sinistra. Il numero 21 non sembra però aver bisogno del suo staff sanitario.14:00

67' Grande chiusura di Ostigard. Ottima ripartenza in palleggio dell'Empoli, con Cacace che trova un buon break e serve Cancellieri sulla sinistra. Quest'ultimo va al cross basso per trovare Caputo nell'area piccola, ma l'intervento del difensore avversario è perfetto. 14:00

65' Serie di cross davvero poco efficaci del Napoli, anche perché ora è Raspadori a fare la prima punta e manca la fisicità che poteva invece garantire Simeone. 13:57

64' ALTRO CAMBIO EMPOLI. Andreazzoli cambia praticamente tutta la catena di destra, togliendo anche Bereszynski per dare ora spazio a Ebuehi. 13:56

63' CAMBIO EMPOLI. Gyasi prende il posto di Cambiaghi nel tridente offensivo: potenziale scelta in ottica contropiede per gli ospiti. 13:55

60' Kvaratskhelia inizia il suo show. Il numero 77 scappa sull'out di sinistra, punta Bereszynski, facendolo ammattire con una serie di finte, e appena entrato in area ci prova col destro. La conclusione del georgiano viene però murata dalla difesa dell'Empoli. 13:53

57' Ottimo Cancellieri. Palla persa in uscita da Lobotka, il numero 20 ringrazia e, dopo una bella serpentina dal limite, prova il destro per sorprendere Gollini. Tiro però troppo strozzato, così il portiere del Napoli ringrazia con la comoda presa bassa. 13:50

56' Olivera perde palla su Fazzini, il quale non trova però il momento per l'imbucata verso Caputo. L'azione dell'Empoli comunque prosegue e Cacace tenta un tiro dalla distanza, che viene deviato in angolo dalla difesa di casa. 13:49

55' Subito Kvaratskhelia. Olivera lo cerca tra le linee al limite dell'area, il georgiano sfonda e, dopo una serie di finte, sbaglia però tutto con un tiro-cross mal calibrato, su cui non può arrivarci nessun compagno. 13:47

55' SOSTITUZIONE NAPOLI. Garcia decide di tornare al 4-3-3, inserendo Zielinski al posto di uno spento Simeone. 13:46

54' CAMBIO NAPOLI. Tocca a Elmas lasciare spazio a Kvaratskhelia in questa partita. 13:46

53' Rudi Garcia prepara un doppio cambio. Pronti Kvaratskhelia e Zielinski, vediamo quali titolari gli lasceranno il posto. 13:45

51' Cresce il Napoli. Raspadori innesca Lobotka con un tunnel a un avversario, poi palla che arriva a Politano. Il numero 21 entra in area, si accentra e prova il mancino, che viene però murato in angolo dalla difesa dell'Empoli. 13:44

50' Ci prova Elmas. Fazzini sbaglia in disimpegno e il rimpallo favorisce il numero 7 azzurro. Elmas si accentra un po', poi tenta il destro a giro su cui è però facile e sicura la presa di Berisha. 13:43

48' Fazzini vanifica una buona azione dell'Empoli allungandosi troppo palla e poi commettendo fallo su Lobotka praticamente al vertice destro dell'area di rigore avversaria. Nella stessa azione, grande spunto di Cancellieri, finora molto attivo sul fronte offensivo ospite. 13:41

47' Subito uno squillo del Napoli. Elmas si accentra molto e serve Politano, il quale aggancia al limite per poi calciare di prima intenzione. Palla alta sopra la traversa della porta difesa da Berisha, ma prova a partire forte la squadra di Garcia. 13:39

47' COMINCIA LA RIPRESA. Napoli-Empoli 0-0. Si riparte allo Stadio Diego Armando Maradona, manovrano gli ospiti.13:37

Garcia potrebbe cambiare qualcosa durante l'intervallo, per giocarsi magari la qualità e l'imprevedibilità di Kvaratskhelia nel tentativo di sbloccare questa partita. Da valutare le condizioni di Politano, dopo il duro colpo al naso subito da Maleh. Dal canto suo, Andreazzoli può invece ritenersi soddisfatto di questa prima metà di gara, poiché il suo Empoli ha giocato una partita praticamente perfetta. 13:27

Reti bianche ma portieri grandi protagonisti. Due grandissimi interventi di Berisha nei primi 20', poi l'ottima parata di Gollini a negare la gioia del gol a Cancellieri. Per il resto, una sfida preparata in maniera ottimale dall'Empoli, soprattutto a livello tattico, mentre il Napoli non sta trovando grande continuità e conferma un po' il momento di difficoltà quando si trova a giocare davanti al pubblico amico. 13:25

45'+2' FINE 1° TEMPO. Napoli-Empoli 0-0. Si va al riposo, ancora nessuna rete in questo lunch match del 12° turno di Serie A 2023-24. Un po' di fischi del "Maradona" al termine della prima metà di gara. 13:22

45' Ci sarà un minuto di recupero nel primo tempo di questo Napoli-Empoli ma, con Politano ancora a terra, il tempo potrebbe essere ulteriormente prolungato. 13:20

44' Duro colpo di Maleh su Politano. Il numero 29 dell'Empoli vince il contrasto ma, nel tentativo di tenere a distanza l'avversario, lo tocca al volto con una gomitata dopo una leggera sbracciata. Ancora a terra Politano. 13:19

43' Lancio di Rrahmani per Simeone, il quale scappa alle spalle di Luperto e sembra potersi involare verso la porta avversaria. Ottima però l'uscita di Berisha, abile in presa praticamente al limite della sua area di rigore. 13:18

41' Di nuovo Raspadori. Azione insistita del Napoli, col numero 81 che riceve sul vertice sinistro da Lobotka e, dopo essersi accentrato un po', cerca il destro a giro. Conclusione da dimenticare, forse anche a causa delle imperfette condizioni del terreno di gioco. 13:15

39' Break del Napoli, ma il direttore di gara Prontera taglia la linea di corsa di Raspadori e frena sostanzialmente, sebbene in modo involontario, la trama offensiva dei padroni di casa. Rumoreggia il "Maradona". 13:14

37' Si accende Raspadori. Il numero 81 del Napoli si gira in un fazzoletto, salta due avversari con un gioco di gambe e prova il sinistro dal limite: palla alta, ma ottima l'iniziativa del giocatore del Napoli. 13:12

35' SUPERBO GOLLINI! Schema su corner dell'Empoli, con Fazzini che trova Cambiaghi in area. Il numero 28 dell'Empoli, nonostante la posizione defilata, s'inventa un grande sinistro sul primo palo, ma il portiere avversario si supera e, con un grande riflesso, devia in angolo. 13:10

34' Condizioni del terreno di gioco che diventano sempre più scivolose. Politano ricorre allora al cambio scarpe, ma a metà gara tutti i giocatori di questo match potrebbero adottare la stessa soluzione del numero 21 azzurro. 13:09

32' Ci prova Raspadori. Il numero 81 riceve da Elmas al limite: stop di destro e mancino non irresistibile, che non può allora impensierire Berisha. 13:06

31' Finora una prova super per Maleh, il quale sta contrastando qualsiasi avversario (specie Di Lorenzo, quando va in aiuto a Cacace sulla sinistra) e vincendo praticamente ogni duello. Ottimo anche in fase di possesso. 13:06

29' OCCASIONE PER RANOCCHIA. Altro ottimo inserimento dei centrocampisti ospiti. Cross dalla sinistra e il numero 22 impatta al volo col piatto sinistro da centro-area, non trovando però lo specchio della porta difesa da Gollini. Cresce tanto l'Empoli. 13:03

27' GOL DEL NAPOLI, MA FUORIGIOCO. Sugli sviluppi della punizione di Politano, Ostigard si ritrova palla tra i piedi e riesce a servire Simeone. Il numero 18 azzurro batte Berisha in uscita con un tocco preciso sul primo palo, ma l'assistente segnala l'offside precedente di Ostigard. 13:02

26' A terra Di Lorenzo. Anguissa anticipa un avversario e cerca il suo capitano, il quale viene però toccato da Maleh. Sarà allora punizione per il Napoli, con palla defilata sulla destra e dai 40 metri. 13:01

25' Rischia Lobotka. Passaggio corto fuori misura, palla persa ma soltanto per un ottimo perché l'Empoli non riesce ad approfittarne per una ripartenza tre contro tre. Finora tatticamente perfetta la squadra di Andreazzoli. 13:00

23' CANCELLIERI VICINO ALLO 0-1. Palla che canta di Fazzini per l'inserimento in area del numero 20, il quale aggancia col destro e conclude subito di mancino. Palla che si spegne a mezzo metro dal palo alla destra di Gollini. 12:58

22' Raspadori sta salendo d'intensità, riuscendo a risultare decisivo anche in fase di ripiegamento e copertura. Sempre fondamentali le sovrapposizioni di Di Lorenzo sulla destra. 12:57

20' Ottimo Maleh in diverse occasioni. Prima la chiusura su Di Lorenzo, poi quella su Politano. Il giocatore del Napoli finisce a terra e vorrebbe una punizione, ma per il direttore di gara Prontera è tutto regolare. 12:54

18' Caputo scappa dietro la linea difensiva del Napoli, scarta Gollini e apparecchia tutto per Cancellieri, il quale però svirgola malamente col mancino praticamente da centro area. Gioco comunque fermo per un offside in partenza di Caputo. 12:53

16' Altra fuga di Cancellieri sulla sinistra, Gollini scivola nel tentativo di rientrare tra i pali e il Napoli resta un po' in apprensione. Ottima però la chiusura difensiva di Rrahmani sul cross dello stesso Cancellieri. 12:51

15' Napoli che è tornato padrone del campo e ha ripreso col suo consueto possesso palla, mentre l'Empoli ora sembra voler giocare un po' d'attesa. 12:50

13' CLAMOROSO BERISHA! Sugli sviluppi del corner, Anguissa svetta di testa in area e schiaccia l'incornata a botta sicura. Il portiere ospite però si supera con un riflesso felino e gli nega la gioia del gol: intervento davvero spettacolare. 12:48

12' OTTIMO BERISHA! Politano ancora sontuoso nel rientrare e, dal limite, cercare un mancino a giro molto insidioso. L'estremo difensore dell'Empoli si supera, distendendosi alla sua destra e deviando in angolo con un ottimo intervento. 12:47

11' OCCASIONE NAPOLI. Triangolo tra Di Lorenzo e Politano, col capitano che si sovrappone scappando a Maleh e poi, praticamente dal fondo in area, cerca un cross forte rasoterra su cui Berisha è imperfetto. Si salva però l'Empoli spazzando via, poi fallo di Ostigard. 12:46

10' Sta crescendo molto l'Empoli. Cancellieri fa tutto bene sulla sinistra e cerca il rimorchio in area di un compagno, ma Anguissa interviene molto bene nello spezzare la trama degli ospiti. 12:44

8' Ci prova Rrahmani. Destro dalla lunga distanza, a coronamento di un altro possesso palla prolungato dei padroni di casa, ma conclusione da dimenticare. Palla altissima sopra la traversa della porta difesa da Berisha. 12:43

7' Bell'iniziativa personale di Cambiaghi, il quale scappa sulla destra, rientra e mette in mezzo un ottimo cross per i compagni. A centro area, Caputo non ci arriva per un soffio, così Gollini può fare sua la sfera con una comoda presa in due tempi. 12:42

5' Fazzini cerca l'imbucata per la profondità di Caputo, ma il bomber dell'Empoli parte in posizione di offside e si ferma così l'azione della squadra ospite. 12:40

4' Buona trama offensiva del Napoli. Lobotka ricama per Olivera, mandandolo al cross. Sfortunato però il terzino degli azzurri, perché l'ultimo tocco è suo e così sarà rimessa dal fondo per l'Empoli. 12:38

3' Subito possesso palla prolungato dei padroni di casa, con capitan Di Lorenzo molto attivo sull'out di destra. Cacace oggi avrà un cliente molto scomodo da arginare...12:37

1' INIZIA Napoli-Empoli. Si parte al Maradona, calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. Meteo piovoso. Maglia e calzettoni azzurri con calzoncini bianchi per i padroni di casa; consueta divisa blu con numeri e sponsor gialli invece per gli ospiti. 12:34

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del "Maradona". A dirigere questo Napoli-Empoli sarà Alessandro Prontera (sezione di Bologna), coadiuvato da Mauro Vivenzi (Brescia) e Dario Garzelli (Livorno). IV Ufficiale Francesco Cosso (Reggio Calabria), VAR Paolo Mazzoleni (Bergamo) e AVAR Eugenio Abbattista (Molfetta). 12:06

Nelle ultime nove sfide di campionato, nessun pareggio tra Napoli ed Empoli. Sei successi per i padroni di casa, inclusi i due della Serie A 2022-23 (doppio 2-0), tre invece per gli ospiti. Nelle ultime 10 partite di Serie A giocate tra queste due formazioni a Napoli, soltanto due vittorie dell'Empoli (a fronte di sette successi casalinghi): in questo intervallo di gare, in ben otto occasioni il Napoli ha segnato almeno due gol. 12:03

Anche Andreazzoli cambia qualcosa rispetto al k.o. di Frosinone. Nella linea difensiva a quattro c'è Liberato Cacace (al posto di Simone Bastoni), mentre nei tre di centrocampo Razvan Marin lascia il posto a Filippo Ranocchia e Youssef Maleh prende quello di Alberto Grassi. Nel tridente offensivo una sola novità: non c'è Emmanuel Gyasi, bensì Nicolò Cambiaghi insieme alla coppia Cancellieri-Caputo. 12:00

Rispetto alla sfida vinta (2-0) con la Salernitana, Rudi Garcia cambia qualcosa nel suo 11 iniziale. Turno di riposo per Khvicha Kvaratskhelia e Piotr Zielinski, con Giovanni Simeone unica punta supportato da un tridente in cui ritrova la titolarità anche Eljif Elmas. Confermati invece i quattro nella linea di difesa, forfait di Alex Meret nel riscaldamento: c'è allora Pierluigi Gollini.12:26

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli risponde col classico 4-3-3 formato da: Berisha; Bereszynski, Luperto, Ismajli, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli. A disposizione: Caprile, Perisan; Ebuehi, Guarino; Bastoni, Grassi, Kovalenko, Marin; Destro, Gyasi, Maldini, Shpendi. 11:49

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Elmas, Raspadori, Politano; Simeone. All. Garcia. A disposizione: Contini, Meret; Juan Jesus, Natan, Mario Rui, Zanoli; Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Zielinski; Kvaratskhelia, Zerbin. 12:26

L'Empoli di Aurelio Andreazzoli è invece in striscia negativa da due giornate di fila (0-3 contro l'Atalanta, 1-2 col Frosinone) e continua a restare invischiato nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Fuori casa, gli azzurri hanno conquistato soltanto una vittoria (2-0 a Firenze) a fronte di quattro sconfitte, segnando tre sole reti e subendone invece 14. Problema del gol che resta quasi atavico per l'Empoli: quattro gol fatti in 11 giornate.11:41

Il Napoli di Rudi Garcia vanta una striscia aperta di tre risultati utili consecutivi (due vittorie, un pareggio) ed è reduce dal successo (2-0) contro la Salernitana. Il rendimento casalingo degli azzurri è però ben al di sotto delle aspettative: in cinque gare finora giocate davanti al pubblico amico del "Maradona", il Napoli ha vinto soltanto due volte (un pari, due k.o.), segnando 10 gol ma incassandone ben otto. 11:55

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli ed Empoli, gara valida per la Giornata 12 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona.11:36