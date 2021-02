Il ventiduesimo turno del campionato di Serie A si apre ufficialmente allo stadio Renato Dall’Ara, dove il Bologna ospiterà il Benevento nell’anticipo del venerdì. Le due squadre, appaiate in classifica a quota 23 punti, andranno entrambe alla ricerca di quel risultato che possa consentire loro di allungare rispetto alla zona pericolo.20:09

Il Bologna si schiera con la seguente formazione (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.20:10

Il Benevento si schiera con la seguente formazione (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. Filippo Inzaghi.20:11

La formazione emiliana vuole dare continuità alla vittoria nell'ultimo turno contro il Parma e si affida al consueto 4-2-3-1. Barrow unica punta, supportato da Soriano, Sansone e Skov Olsen. In mezzo c'è Dominguez insieme a Schouten, con Skorupski tra i pali. Retroguardia composta da Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks.20:13

Il Benevento di Inzaghi, che non vince in campionato da più di un mese, risponde con il 4-3-2-1. Sulla trequarti giocano Caprari e Iago Falque in appoggio all'unica punta Lapadula. A centrocampo ritorna Viola dal primo minuto, insieme a Schiattarella ed Hetemaj. Davanti a Montipò difesa formata da Depaoli, Tuia, Glik e Barba.20:14