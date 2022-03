Dove si gioca la partita:



Stadio: Arechi

Città: Salerno

Capienza: 37894 spettatori13:54

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Salernitana e Sassuolo, gara valida per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2021/22.13:54

La Salernitana va alla ricerca di una vittoria interna che manca da ben nove partite - record casalingo negativo per i campani in Serie A - che porterebbe ai campani tre punti fondamentali per sperare ancora nella corsa alla salvezza, che ad oggi appare come una vera impresa.14:03

Il Sassuolo punta alla quarta vittoria consecutiva in campionato per la prima volta nell'era Dionisi: i neroverdi stanno vivendo un gran momento di forma e nel 2022 hanno già conquistato 10 punti in trasferta, meno solo del Napoli a quota 11.14:09

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana scende in campo col 4-2-3-1: Sepe - Veseli, Gyömbér, Fazio, Ruggeri - L. Coulibaly, Éderson Silva - Kastanos, Bonazzoli, Verdi - Djuric. A disposizione: Mikael, Obi, Mousset, Dragusin, Zortea, Perotti, Ranieri, Belec, Radovanovic, M. Coulibaly, Bohinen, Gagliolo.14:20

FORMAZIONI UFFICIALI: Anche il Sasuolo si affida al 4-2-3-1: Consigli - Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos - Frattesi, Maxime Lopez - Berardi, Raspadori, Traorè - Scamacca. A disposizione: Zacchi, Pegolo, Henrique, Ayhan, Magnanelli, Oddei, Harroui, Ruan, Peluso, Defrel, Ciervo, Ceide.14:36

Davide Nicola torna ad affidarsi all'estro di Federico Bonazzoli, rimasto in panchina contro Bologna e Inter: il fantasista classe '97 ha già eguagliato la sua miglior stagione in Serie A dal punto di vista realizzativo grazie alle sei reti messe a segno in questo campionato, tre delle quali sono arrivate nelle sue ultime tre presenze contro Napoli, Genoa e Milan.14:28

Alessio Dionisi punta forte sul suo parco attaccanti: Berardi sta vivendo una delle sue stagioni migliori dall'esordio in Serie A con 12 gol segnati e 11 assist (record personale di passaggi vincenti in un singolo campionato), e 23 sono anche le reti complessivamente realizzate da Scamacca (11), Raspadori (9) e Traoré (3).14:42