Presso lo Stadio Alberto Picco è tutto pronto per Spezia-Cagliari, partita valevole per la 29ª giornata di Serie A.13:57

Il Cagliari è rimasto imbattuto in tutto il mese di febbraio in trasferta in Serie A (due vittorie, contro Atalanta e Torino, e un pari, contro l’Empoli); i sardi non arrivano a quattro gare esterne senza sconfitte dallo scorso maggio, quando collezionarono due vittorie e due pareggi sotto la guida di Leonardo Semplici.14:08