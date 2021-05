LIVE CROTONE - VERONA 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ezio Scida

Città: Crotone

Capienza: 16547 spettatori19:38

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Crotone e Verona, match di chiusura della 36esima giornata di Serie A.19:38

Né Crotone né Verona hanno qualcosa da chiedere ancora alla Serie A 2020/21. In ballo però c'è l'orgoglio. Quello dei calabresi che non vogliono chiudere come fanalino di coda e possono superare il Parma. Quello degli scaligeri che vogliono mantenere un posto nella parte sinistra della classifica.19:38

I sentimenti però non mancano. Chiedere a Ivan Juric, artefice di una storica promozione con il Crotone nel 2016. Per lui è un ritorno a casa, visto che è stato anche giocatore degli squali. L'intenzione però è quella di fare uno sgarbo alla sua ex squadra, anche perché - portiere a parte - il Verona non si risparmierà in nome del turnover.19:40

Il Crotone si schiera con la seguente formazione (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Magallan; Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. All. Cosmi.19:54

L'Hellas Verona si schiera con la seguente formazione (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Ruegg, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric.19:55

Cosmi schiera il classico 3-5-2 con bomber Simy e Ounas in attacco, Messias e Benali mezzali ai lati di Cigarini, con Lopes e Molina esterni. Magallan, Marrone e Djidji i tre davanti a Cordaz. Per il Verona, Kalinic in avanti insieme a Barak e Zaccagni a comporre il tridente di una squadra super offensiva, con Tameze e Ilic duo mediano. Fuori Faraoni, dentro Ruegg sulla fascia destra; così come Pandur che, come dichiarato da Juric, giocherà fino a fine campionato al posto di Silvestri tra i pali.20:04

Squadre in campo allo Scida: tra pochi istanti ci sarà il calcio d'avvio.20:44

1' Si comincia: primo pallone giocato dall'Hellas Verona.20:47

2' GOL! CROTONE-Verona 1-0! Rete di Ounas. Pronti, via, e la squadra di Cosmi passa in vantaggio. Erroraccio difensivo dei gialloblu e campo libero per Simy in contropiede: l'attaccante del Crotone entra in area di rigore e serve l'accorrente Ounas sul sinistro. Palla in buca e vantaggio immediato per i calabresi.



5' Prova a scuotersi la squadra di Juric dopo la rete subita. Doccia fredda per l'Hellas che si riaffaccia in avanti con una punizione sulla trequarti.20:52

7' Simy subito protagonista dell'attacco rossoblu. Sponda per il cross di Molina che, col destro, mette in mezzo un pallone interessante su cui Messias non riesce a farsi trovare pronto in area di rigore.20:55

9' Prima azione offensiva da parte dell'Hellas Verona. Lazovic sterza sul destro e mette in mezzo per l'inserimento di Barak: colpo di testa controllato agevolmente da Cordaz in uscita.20:57