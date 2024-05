Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina-Monza, gara valida per la 36a giornata del campionato di Serie A.18:22

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita il Monza di Raffaele Palladino, con le due squadre che si trovano rispettivamente in nona e in dodicesima posizione.18:22

I Viola hanno vissuto un campionato altalenante, tra ottime prestazioni e alcune meno convincenti, realizzando fin qui 51 reti e subendone 39. La squadra di Italiano, però, può dirsi estremamente soddisfatta del percorso europeo: pochi giorni fa, infatti, la Fiorentina ha ottenuto il pass per la finale di Conference League (per il secondo anno di fila).18:23

Il Monza mantiene ritmi simili a quelli dello scorso anno e, con tre giornate ancora da giocare, potrebbe addirittura siglare il proprio record di punti. In caso di triplice vittoria, la squadra di Palladino supererebbe i 52 punti messi a segno lo scorso anno, risultato che fu storico per una squadra al primo anno in Serie A.18:24