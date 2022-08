Stadio Via Del Mare di Lecce 13 Agosto 2022 ore 20:45

(22) LAMECK BANDA (C)

Lukaku ha trovato il suo primo gol in Serie A nel suo esordio assoluto nella competizione proprio contro il Lecce il 26 agosto 2019.19:44

Le scelte di Inzaghi: in avanti il tandem Lukaku-Lautaro. Darmian e Gosens gli esterni. Brozovic, Barella e Calhanoglu in mediana. In difesa spazio a Dimarco.19:43

Le scelte di Baroni: in avanti tridente con Ceesay, Strefezza e Di Francesco. Hjulmand in regia, Baschirotto e Cetin i centrali in difesa.19:48

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori19:35

Quando si gioca Lecce - Inter?

La gara tra Lecce e Inter si giocherà sabato 13 agosto 2022 alle ore 20:45

L'arbitro del match sarà Alessandro Prontera

L'arbitro al VAR del match Lecce - Inter sarà Luca Banti

La partita si gioca a Lecce

Stadio Via Del Mare

PREPARTITA

Lecce - Inter è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 agosto alle ore 20:45 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Inter sarà Alessandro Prontera coadiuvato da Luca Mondin e Luigi Rossi. Al VAR invece ci sarà Luca Banti.

Lo scorso anno Lecce si è piazzata 1° con 71 punti in Serie B mentre l'Inter si è piazzata 2° con 84 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2022/2023 .

Lecce-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

L'Inter ha perso soltanto una delle 16 sfide di Serie A disputate contro il Lecce nel girone d'andata (0-1 nel 2000, rete di Davor Vugrinec), ottenendo ben 13 successi e due pareggi.

Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide di Serie A contro l'Inter al Via del Mare (1V, 2N) - contro nessuna squadra i nerazzurri hanno una striscia aperta senza successi esterni più lunga nel massimo campionato.

L’Inter ha vinto tutti gli ultimi tre esordi stagionali di campionato, i nerazzurri non fanno maglio in Serie A dalla striscia di cinque successi consecutivi tra il 1993 e il 1997.

L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 gare alla prima giornata contro squadre neopromosse in Serie A (9V, 2N); il 26 agosto 2019 aveva già affrontato il Lecce (4-0 nel 1° match di Conte alla guida dei nerazzurri).

Il Lecce ha ottenuto la sua 10ª promozione in Serie A, solo Atalanta (12), Brescia (12) e Bari (11) ne contano di più dalla Serie B al massimo campionato.

Il Lecce è la squadra che ha disputato più match d’esordio stagionale in Serie A senza mai vincere: 16 (6N, 10P), perdendo inoltre in tutti i cinque più recenti.

L’Inter è la squadra di Serie A che nel 2022 ha tentato più conclusioni (348) ed effettuato più tiri nello specchio (127).

Sei dei sette gol di Lorenzo Colombo in campionato in prima squadra sono stati realizzati in partite partite casalinghe (tutti in Serie B) - il classe 2002 è stato il calciatore più giovane ad aver segnato più di una rete nella scorsa stagione di Serie B (sei centri per lui con la SPAL).

Romelu Lukaku ha trovato il suo primo gol in Serie A nel suo esordio assoluto nella competizione proprio contro il Lecce il 26 agosto 2019, dopo 60 minuti di gioco - nei due massimi campionati disputati ha realizzato 47 reti, almeno 16 più di qualsiasi altro giocatore dell'Inter.

Tra i calciatori attualmente in Serie A Romelu Lukaku è quello con la miglior media minuti/gol nel torneo (min.15 presenze): una rete in media ogni 125 minuti giocati, dietro di lui troviamo Immobile (un gol ogni 127 minuti) e Ibrahimovic (uno ogni 140).

